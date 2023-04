NIKO NEĆE DA ME PITA, A IMAO BIH DA PRIČAM! Željko Obradović: Možda je trenutak da se kaže nešto i o njemu!

Trener Partizana Željko Obradović rekao je poslije Panatinatikosa da bi o ovome mogao da dugo govori.

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV/Screenshot

Trener Željko Obradović poslije pobjede Partizana protiv Panatinaikosa razgovarao je sa novinarima dugo na konferenciji za novinare. Na svoj zahtjev je istakao učinak i doprinos nekoliko igrača - Zeka Ledeja, Alekse Avramovića, Jama Madara, a posebno je naglasio napredak Dantea Egzuma. Prije svega, počeo je od američkog krilnog centra Ledeja čiji je doprinos nekad veći, nekad manji, ali je uvijek prisutan. I to bi trebalo da se naglasi, rekao je Obradović.

"Možda je trenutak da se kaže nešto i o Zeku Ledeju, koji je ponio najveću minutažu i radi zaista mnogo stvari za tim. Čita igru, nekad ima i on trenutke kad srlja, a to je posljedica onoga što sam rekao starterima kad smo kretali u meč protiv Panatinikosa, 'dovdje smo došli kao tim i hajde da igramo tako večeras, da imamo protok lopte', a nije bilo tako. Sve je uticalo da bude tako - i to što utakmica nije toliko važna i atmosfera i to što je neko pomislio 'Sad je vrijeme da ja dam dva poena, a neko će drugi da igra odbranu'. Ali ovo je sve prošlost, okrećemo se treningu, večeras ćemo malo duže da gledamo Zadar", izjavio je Obradović.

U pohvali Aleksi Avramoviću, "Žoc" je govorio i o svojoj trenerskoj filozofiji i o onome što nikad neće zamjeriti igraču koji uputi šut.

"Prilika je da se kaže nešto i o Avramoviću, dao nam je energiju kao i mali Madar. Unose agresivnost u našu igru, ali kad neko hoće da igra agresivno, onda ne može sam, već moraju svih pet igrača tako da igraju. Pokazali smo da možemo da igramo vrhunski odbranu i večeras smo tom odbranom u zadnjem napadu dobili utakmicu. To je arsenal onoga čime raspolažemo i kao treneru mi je najdraže kad vidim da šutiraju iz dobre situacije. Nemam problem kad igrač promaši izgrađen šut. Vjerujem da je cijela sala vidjela onu Kevinovu loptu u košu, pa je izašla, tako je - kako je. Ne možemo da pričamo o bilo čemu što je ispred nas, a da ne krenemo od odbrane. Potrebno je da ne bude lakih koševa, a takva je košarka igra, da ne smiješ da srljaš u napad. O tome se radi, igrači imaju kvalitet i znaju da vjerujem u njihovu igru 'jedan na jedan' i u kolektivni dio taktike. Neću im sputavati to što oni imaju", naglasio je "Žoc".

Takođe, Obradović je pohvalno govorio i o Danteu Egzumu i o njegovoj velikoj ulozi i doprinosu."Mnogo sam razgovarao sa njim o svemu što očekujem od njega. Ljetos kad smo razgovarali i kad sam ga zvao da dođe u Partizan rekao sam mu da će igrati na poziciji 'jedan'. Pokazuje da daje ogromne stvari za ovaj tim. Kvalitet njegove igre su neke ruge stvari, ali napredak u šutu za tri poena čine od njega jednog od najboljih igrača na toj poziciji u Evropi, bez konkurencije. Ako bude nastavio da trenira i da radi, da radi na šutu za tri poena - pogotovo iz driblinga, onda je to sa njim druga košarka i dobija mnogo više mogućnosti. Sticajem okolnosti, niko neće da me pita za njegovu odbranu, a imao bih tu da pričam o-ho, ali neki drugi put."

Partizan će u subotu u podne imati pripremni trening za gostovanje Zadru (ponedjeljak, 18 časova), poslije toga će u gostovati Budućnosti u Podgorici (petak, 19), a poslije toga će početi pripremu za plej-of seriju protiv Real Madrida u Evroligi.