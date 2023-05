IGRAĆU ZA SRBIJU NA SVJETSKOM PRVENSTVU! Marko se oglasio poslije nevjerovatne partije: "To se ne dovodi u pitanje"

Marko Gudurić potvrdio je da će igrati za Srbiju na Mundobasketu.

Izvor: MN PRESS

Marko Gudurić dao je 26 poena u Pireju protiv Olimpijakosa (8/12 za tri), ali nije mogao sam da donese pobjedu Fenerbahčeu. Grčki tim je slavio (84:72) i prošao na fajnal-for Evrolige. Tamo će igrati sa boljim iz petog meča serije Monako - Makabi, dok se turski tim okreće obavezama u tamošnjem šampionatu. Po završetku tog meča srpski košarkaš potvrdio je da će biti dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Za Marka ne postoji dilema, biće uz nacionalni tim, koji je već oslabljen neigranjem Vladimira Lučića, povredom Alekse Avramovića i upitnikom oko Nikole Jokića. "Naravno da ću igrati. Prvo da vidimo kako se sezona završi i ako budem zdrav, to se ne dovodi u pitanje. Tako sam odrastao, većina ljudi u našoj reprezentaciji se tako osjeća. Molim se samo da svi budemo zdravi i da u što jačem sastavu idemo na takmičenje", rekao je Jokić za "Eurohoops".

Prokomentarisao je i dešavanja tokom "majstorice" gdje je bio jedini raspoložen u gostujućem timu, ostatak ekipe šutirao je 0/15 za tri. "Ne radi se o meni uopšte, pogađao sam neke teške šuteve, ušli su, ali je poenta u tome da su nas tjerali da igramo na drugačiji način u odnosu na prva četiri meča. Zaustavili su našu igru na niskom postu, zato sam ja toliko šutirao. Iskreno, nisu to bili čak ni dobri šutevi. Oni su bili bolji, izašli su sa većom energijom i boljim fokusom, iskusniji su tim, ali smo se mi borili do samog kraja. Ponosan sam na ekipu, niko nam nije davao šanse prije početka serije, uspjeli smo da dođemo do pete utakmice, imali smo šanse u Istanbulu, znamo šta se tamo desilo", zaključio je Gudurić aludirajući na trojku Kostasa Slukasa uz zvuk sirene.

