U Klipersima učio od Tea, Bobija obožava! Volas za MONDO o NBA i Evropi: Ne znam ko je Željko Obradović!

Američki plejmejker Tajron Volas govorio za MONDO o danima u Klipersima sa Milošom Teodosićem i Bobanom Marjanovićem, NBA i evropskoj košarci, Nikoli Jokiću i reprezentaciji Srbije.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U Banjaluci i Laktašima ovih dana održava se košarkaški turnir povodom 50 godina postojanja Igokee, a jedan od učesnika je i prošlogodišnji finalista Evrokupa - Turk Telekom.

Ekipa koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Nenad Čanak u svojim redovima ima nekoliko američkih igrača, a među njima je i Tajron Volas, nekadašnji saigrač Miloša Teodosića i Bobana Marjanovića u Los Anđeles Klipersima.

Američki plejmejker u intervjuu za MONDO govorio je o druženju sa Teom i Bobijem, NBA i evropskoj košarci, Nikoli Jokiću i reprezentaciji Srbije.

Na početku je prokomentarisao svoj prvi nastup u Republici Srpskoj u kojem je Turk Telekom upisao poraz od Hapoela iz Jerusalima.

"Osjećam se dovro ovdje, odigrali smo svoju prvu utakmicu. Pokušavam da napredujem, da vidimo šta radim dobro, šta moramo da popravljamo prije nešto počne sezone. Protiv Partizana ćemo igrati kao bilo koju drugu utakmicu. Fokusiraćemo se na nas i pokušati da odigramo bolje. Evroliga jeste najbolje takmičenje, ali prošle sezone smo igrali Evrokup, iskreno nema tu neke velike razlke, košarka je košaraka“.

Tajron Volas igrao je u NBA za Los Anđeles Kliperse, Atlantu i Nju Orleans, nakon čega je prošle godine stigao u Pariz, da bi ovog ljeta prešao u Turk Telekom.

"Mnogo je drugačije nego u NBA. Malo je sporije, dosta više fizički se igra, možda malo manje tempa, iskreno, podsjeća me na koledž košarku“, smatra Volas.

Iako je prošlo četiri godine otkako je nosio dres Los Anđeles Klipersa vrlo dobro se sjeća tog perioda u kojem je dijelio svlačionicu sa Milošem Teodosićem.

"Miloš je sjajan lik, odličan asistent, sjajan je s loptom, uživanje je igrati sa njim“, rekao je Volas o svom nekadašnjem konkurentu za mjesto u ekipi.

U Klipersima je tada bio i Boban Marjanović.

"Bobi je j... velik! (smijeh). Ali on je baš prijateljski raspoložen, rijetko srećeš takve ljude. On je uvijek nasmijan, uvijek se šali, Bobi je veliki medo“.

Za razliku od Teodosića, visoki centar ostao je u Americi.

"On obožava Ameriku, on je sad holivudska faca, glumio je u 'Džon Viku', ide mu dobro. Ne mogu na prvu da se sjetim nekih anegdota sa njima, ali sjećam se da je bilo uživanje družiti se sa Bobijem i Milošem. Od njih možete mnogo da naučite, posebno od Miloša, nevjerovatno je šta on vidi na terenu. On je sjajan, siguran sam da će imati veliku ulogu u novom klubu, vidjećemo koliko dugo će još da igra".

Kada su u pitanju srpski igrači u NBA neizbježno ime je Nikola Jokić, dvostruki MVP lige, koji je predvodio Denver Nagetse do šampionskog prstena.

"Svi znaju Jokića. On predvodi odličan tim, sjajan je igrač, može na terenu da uradi sve što poželi. Jokić je taj koji igrače čini boljima, praktično on vodi ekipu, donosi najvažnije odluke i nema sumnje da je fantastičan igrač".

Sa Bogdanom Bogdanovićem se "mimoišao“ u Atlanti, ali ima lijepo mišljenje o njemu. "Bogdana sam pratio, odličan šuter, dobro igra pik en rol i pogađa".

Teško je napraviti NBA ugovor ako ste iz Evrope "Mogu da zamislim kako je igračima koji dolaze iz Evrope. Draftuju ih, ali ne dobiju ugovore, nikada te ne pozovu. Mora da je teže nego američkim igračima koji su ipak tamo, na radaru su. Ima i igrača iz SAD koje draftuju, pa ne dobiju ugovor, ali mnogo više je takvih iz Evrope".

Bogdanović je trenutno na Svjetkom prvenstvu, koje Volas uglavnom prati kroz rezultate. Jedan od njegovih favorita je Kanada, koja u polufinalu uprvo igra protiv Bogdana Bogdanovića i Srbije.

"Znači imamo Bogdana protiv Šeja. Sa Šejom sam bio u LA Klipersima. Kanada je jako dobra reprezentacija. Imaju miks odlične odbrane i jako sposobnih igrača u napadu. Vjerujem da će biti odlična utakmica. Neće Bogdanović i ostali da se predaju, vidjećemo šta će biti, ali prednost dajem Kanadi. SAD jeste favorit, ali mislim da i Kanada ima jako dobre šanse da osvoji prvenstvo. Neću da kažem da su favoriti, ali SAD protiv Kanade će biti nešto posebno. Oba tima su puna NBA igrača i vjerujem da će biti neizvjesno", ocijenio je Volas.

Ispratio je neke utakmice, među kojima i pobjedu Kanade nad Slovenijom, u kojoj je isključen Luka Dončić, kojeg izuzetno cijeni.

"Ne bih baš rekao da je Luka nervozan, ali njega savladaju emocije. To se dešava kada jako želiš da pobijediš. On je sjajan igrač, jedan od najboljih u NBA i kada god je na terenu tim može da pogađa i pobjeđuje. Nekada ga preuzmu emocije, ali on je ipak još mlad, koliko je, možda četiri godine u NBA. Ima još dosta prostora i vremena za napredak".

Američki plejmejker smatra da su Evropljani mnogo toga dobrog donijeli NBA.

"Mislim da je sjajno za NBA što igraju evropski i ostali igrači, sjajna je ta različitost. Ako pogledate danas imate dosta evropskih igrača za koje se smatra da su u TOP 10 NBA igrača, imate Janisa, Jokića, Luku... Ne znam koga bih izdvojio kao svog favorita, možda Janisa, ali opet Luka je opasan, Jokić je osvojio dvije MVP titule, ja sam bek pa možda imam nekog favorita. Trenutno ovo je možda i vrhunac kada su u pitanju evropski igrači, kada je u pitanju njihov nivo u odnosu na američke, što im definitivno daje za pravo i da dobijaju ugovore kakve dobijaju", rekao je Volas, koji kao sljedeću veliku evropsku zvijezdu vidi Viktora Vembanjamu.

"Vembi je bio prvi pik, očigledno se radi o velikom talentu. Igrao sam protiv njega u Francuskoj nekoliko puta, očigledno je da će biti jako dobar u NBA".

Poslije četiri odigrane sezone u NBA, američki plejmejker se preselio u Evropu i odigrao sezonu u Parizu, prije nego što je prešao u Turk Telekom.

Priznaje da ne poznaje mnogo evropske klubove i sa košarkaškom tradicijom najvećih evropskih ekipa.

"Tek sam jednu godinu ovdje. Još moram da se upoznam sa igračima klubovima, trenerima“, rekao je Volas, a onda nas iznenadio odgovorom na pitanje da li zna ko je Željko Obradović.

"Ne znam ko je Obradović", odgovorio je Volas na pitanje o devetostrukom osvajaču Evrolige.

Ipak, poznaje neke igrače iz Partizana.

"Draftovan sam u Jutu kada je bio Dante tamo, pratio sam ga prošle sezone malo po društvenim mrežama vidio sam da je igrao dobro. Znam da su doveli Frenka i Dozijera, znam neke igrače, ne znam sve“, zaključio je Volas.