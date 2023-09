ZAMKA NJEMAČKE ZA SRBIJU! Selektor se prvo pravio da ne zna sa kim igraju, a onda šokirao na treningu! (VIDEO)

Njemačka je najavila da se uopšte neće spremati za finale! Prvo su u subotu imali šuterski trening na kome se pojavilo samo pola tima, a iako je na dan finala najavljen lakši trening to se ipak nije desilo. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nemačka je najavila da neće trenirati pred Srbiju, a onda smo vidjeli da je to samo varka trenera Gordija Herberta! Nakon što su savladali Sjedinjene Američke Države u polufinalu Mundobasketa Nijemci su priznali da su imali besanu noć punu emocija, a selektor Gordi Herbert je riješio da tim u takvom stanju poštedi jakog treninga.

U subotu su se "panceri" pojavili u okrnjenom sastavu u "Ninoj Akvino" areni. Zakazan je samo šuterski trening na kome su bili Denis Šreder, Maodo Lo, Justus Holac, David Kramer, Nils Gifaj i Moric Vagner. Vidjeli smo Denisa Šredera u zanimljivom izdanju sa kapom na glavi, bez majice u trenerci, a i sada je bio najavljen samo šuterski trening.

Pogledajte 01:19 Trening Nemačke Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

U "Mall of Asia" areni su održali trening koji je trebalo da traje od 12:30 do 13:20 po lokalnom vremenu. Ipak došli smo malo ranije i vidjeli da od lakšeg treninga nije bilo ništa. Vidjeli smo akcije pet na pet kako se vježbaju, kako trener Herbert zaustavlja svoje igrače i pokazuje im tačno šta želi da vidi na terenu na meču sa Srbijom. Trening je produžio za deset minuta, a onda održao petominutni govor ekipi u kome se vidjelo da "proziva" neke igrače i pokazuje prstom na njih.

Nakon pobjede nad SAD selektor Njemačke Gordi Herbert je na konferenciji za medije na pitanje o tome kako će se spremiti za meč sa "orlovima" rekao da nije ni znao da je Srbija prošla dalje. Sada je sve očiglednije da je to bila neka mentalna igra.

"Oni su pobijedili Kanadu? Ok, nemam pojma! Bio sam fokusiran na ovu, nisam gledao tu utakmicu. Kouč Pešić je sjajan trener, jedan od najvećih ikada, veliki prijatelj i to je sve što mogu da kažem o Srbiji", istakao je Herbert, iako je njegova ekipa izašla na teren "Mall of Asia" arene tek nakon kraja utakmice Srbije i Kanade u prvom polufinalnom meču.

