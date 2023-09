SA TEODOSIĆEM NA TO MORATE DA PAZITE! Gedraitis za MONDO: Slažem se sa Srbima, to je jedino ispravno!

Rokas Gedraitis je u intervjuu za MONDO pričao o dolasku u Crvenu zvezdu, saradnji sa Milošem Teodosićem, navijačima, strancima u reprezentaciji...

Rokas Gedraitis (31) prvi je Litvanac u istoriji koji će igrati za Crvenu zvezdu Meridianbet. Sredinom jula je i zvanično potpisao ugovor sa srpskim timom i već tokom priprema pokazao je šta sve zna. Kako u napadu gdje je "cijepao mrežicu", tako i u odbrani gdje je čuvao neke od najboljih protivničkih igrača.

Kako je sve to izgledalo prije dolaska, šta mu je Duško Ivanović rekao, šta očekuje od Miloša Teodosića, Jaga dos Santosa... O svemu tome je pričao u razgovoru za MONDO. "Sve je dobro sada, Beograd me iznenadio u pozitivnom smislu, porodica je srećna. Kada tek dođete u novi grad, teško je da se snađete. Prošlo je više od mjesec dana, sve je dobro i svi smo srećni", rekao je Rokas na početku intervjua.

Objasnio je i kako je tekao razgovor sa Duškom Ivanovićem, iskusnim stručnjakom koji ga je trenirao i u Baskoniji.

"Pozvao me je, razgovarali smo, nije mi rekao ništa posebno. Odlično se poznajemo, vidio je da mogu da pomognem ekipi i izabrao sam njega. Sve to išlo je dosta brzo, oko nedjelju dana bilo je potrebno da se završi sve oko dolaska."

Veliki broj novih igrača ima Zvezda pred novu sezonu što znači da je potreban i duži period za navikavanje.

"Još uvijek smo u tom procesu, problem je što nismo došli svi u isto vrijeme, neko je došao ranije, neko kasnije, pa treba vremena. Kako sezona bude odmicala biće to sve bolje."

Čim je spomenut Miloš Teodosić, odmah je počeo da se smije.

"Ufff, morate da budete stalno spremni, u svakom trenutku. Nikad ne znate kada će njegova lopta da dođe do vas, morate da pratite njegov kontakt očima. Nikad ne znate."

U momentu dok smo ga pitali za saradnju sa Šabazom Nejpirom i Jagom dos Santosom, brazilski plejmejker se pojavio pored njega i počeli su da se šale. "Jago je takav, preuzeo je muziku, ima dobar ukus i sviđa mi se šta pušta. Brazilac je, ali mislim da je dobar košarkaš", našalio se Rokas.

Zna dosta o rivalstvu sa Partizanom i obećava borbu.

"Još uvijek treba da doživim to iskustvo derbija. Čuo sam za to, biće uzbudljivo igrati pred navijačima. Biće mnogo ljudi koji će o tome pričati. To je jedan od razloga što sam ovdje. Što se mene tiče, donosim definitivno energiju. Hoću pobjedu u svakom meču i obećavam borbu, sve ću ostaviti na parketu."

Kada su u pitanju riječi na srpskom, još uvijek uči. "Znam da kažem hvala, naravno da znam i još neke psovke, ali..."

Za kraj razgovora ostavili smo priču o reprezentaciji. Litvanija je, kao i Srbija, jedna od selekcija koja nije naturalizovala stranca. To je nešto što i on podržava. "Slažem se sa tim u potpunosti. Svaka zemlja treba da ima samo ljude iz te zemlje, to je ljepota reprezentacije, da igraju ljudi koji su tu odrasli, koji govore taj jezik. Srbija, Litvanija, Letonija, to su selekcije koje nemaju strance."

Bilo je spekulacija letos u vezi Majka Džejmsa, da bi mogao da igra za Letoniju, sa njim bi bili jedni od favorita na Mundobasketu. "Ne želim da spekulišem o takvim stvarima. Sviđa mi se izjava Davisa Bertansa da stranci neće biti deo reprezentacije i tako i treba da bude", zaključio je Gedraitis.

