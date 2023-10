Željko Obradović je poslije pobjede nad Mornarom objasnio zašto u timu nije bilo Zeka Ledeja.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV

Košarkaši Partizana su sjajno započeli novu sezonu! Pao je Mornar u prvom kolu ABA lige rezultatom 110:78, a na ovom meču smo vidjeli jako široku rotaciju Željka Obradovića. Upravo o tome je pričao nakon utakmice i istakao je da će uraditi sve da pravilno dozira opterećenje među igračima u sezoni koja bi mogla da ima preko 80 utakmica.

"Vodićemo računa o svemu što je važno, da ne dođe do zamora, do nekih povreda. Ovo je tim koji imamo u ovom trenutku. Ja sam nagovijestio da razmišljamo o još jednom pojačanju, ali o tom kad bude došlo vrijeme. U ovom trenutku su ovi igrači bitni, o njima razmišljamo i daj Bože da budu zdravo i dobro", istakao je na konferenciji za medije nakon meča Željko Obradović.

Izostavio je iz sastava za ovaj meč najtrofejniji evropski trener Zeka Ledeja. Ključni igrač iz prošle sezone je dobro, samo je procijenjeno da na ovom meču crno-bijeli imaju taj luksuz da odigraju bez njega.

"Naravno, sve je u redu, to je u vezi sa pitanjem o napornoj sezoni i tome da vodimo računa o svim igračima. Ovo je bila utakmica u kojoj sam htio da odmorim Zeka s obzirom na to šta je u narednom periodu ispred nas. Biće uvijek neko van tima, to je sigurno. To će zavisiti od rasporeda, trenutnog stanja tima i onoga što je ispred nas. Sad ispred sebe imamo tri gostovanja, prvo idemo Makabiju, u Novo Mesto i onda u Francusku Asvelu. Cibona, Barselona, Olimpijakos i dvije utakmice sa Zvezdom, to je program u ovom mjesecu. Sve utakmice na dva-tri dana, dobra stvar je dijeliti minutažu na početku sezone", završio je Obradović.

Vidi opis Partizan gazio, a Zeka Ledeja nigdje! Željko objasnio šta se dešava: Vodimo računa o njemu i razmišljamo o pojačanju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!