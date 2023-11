Crvena zvezda - Fenerbahče, za njega je posebno važno!

Crvena zvezda ovog utorka igra evroligaški spektakl u Štark areni.

Crvena zvezda ovog utorka od 20.45 časova dočekuje Fenerbahče (5-2) u Štark areni, na početku paklene nedjelje u Evroligi, u kojoj će u četvrtak gostovati Olimpijakosu. Tim Janisa Sferopulosa ulazi u sedmicu duplog programa sa skorom 2-5 i sa još bolnim iskustvom poraza od Barselone u neizvjesnoj završnici prošle nedjelje. Tada je izmakao "skalp favorita" crveno-bijelima, ali kalendar Evrolige pruža novu šansu ekipi Janisa Sferopulosa - a jednom košarkašu pogotovo.

Pod velikim, opravdanim kritikama bio je plejmejker Šabaz Nejpijer, koji ni igrom, ni stavom na terenu ne opravdava ulogu lidera na terenu. Nakon što je podbacio i u Barseloni, iz Italije je stigao teško razumljiv napad bivšeg trenera Etorea Mesine, koji je javno uvalio Amerikanca u još težu situaciju, objašnjavajući kako on šalje poruke bivšim saigračima da bi da se vrati u Armani, odnosno da bi da već ode iz Crvene zvezde. Nejpijer mu je na to odgovorio da ga "ne uzima u usta" i da ne pravda svoje loše rezultate pominjanjem njegovog imena, ali sve to ga nije dovoljno trglo da i u Zadru odigra drastično bolje nego inače ove sezone, pa je u meču sa Dalmatincima ubacio pet poena, uz ponovo loš šut (1/6 za tri, 2/8 iz igre) i uz dvije asistencije za 20 i po minuta na terenu.

Duel protiv Fenerbahčea biće nova šansa da popravi utisak i za njega i za cijeli tim, postavlja se pitanje da li je Zvezda uopšte u stanju da sruši takvog velikana bez pomoći svih važnih igrača, Nejpijera pogotovo, a Fener će u četiri dana stati na teren na kojem je prošle nedjelje doživio poraz protiv Partizana, nakon velikog preokreta crno-bijelih. U tom meču tim Dimitrisa Itudisa bio je značajno oslabljen neigranjem niza važnih igrača, dok se iz Turske nagađa da ni ovog puta u ekipi Fenera neće biti krilni košarkaš iz Kanade Dišon Pjer i turski centar Sertač Šanli, dok bi u tim mogli da se vrate grčki plejmejker Nik Kalates i srpski bek, ljubimac Delija Marko Gudurić.

