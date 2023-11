"To je sramota za košarku!" Spanulis napravio skandal poslije meča: Uhvatio me i rekao mi j*** se!

Vasilis Spanulis je održao burnu konferenciju za medije nakon pobjede svog tima u Mađarskoj u okviru FIBA Lige šampiona.

Izvor: zoutube/printscreen/ Basketball Champions League/x/printscreen/@Basket247gr

Na meču FIBA Lige šampiona između Peristerija i Falko Sombateljija trijumfovala je ekipa Vasilisa Spanulisa, ali je sve proteklo u znaku skandala na kraju meča. Tokom utakmice Spanulis je isključen zbog protesta, a kada se pojavio na konferenciji za medije bio je vidno bijesan.

Iako je njegov tim pobijedio uz 16 poena nekadašnjeg plejmejkera Crvene zvezde Džoa Reglenda i uz dabl-dabl od 11 poena i 10 skokova Nemanje Dangubića, legendarni Grk je bio bijesan!

"Moram da kažem jednu stvar Više od 20 godina sam u košarci i u životu nisam vidio da čovjek sa zapisničkog stola, koji je dio meča, da me uhvati i da mi kaže 'J*** se'. Nikada to u životu nisam vidio, ovo je sramota prvo za njega, onda za košarkarku, a onda i za organizaciju Falka koja je jako dobra i za trenera koji je jako dobar trener koga znam lično. Ovo je sramota! Nikada to nisam čuo. Tražio sam tajm-aut i dao nam je tajm-aut iako Falko nije postigao koš nego smo mi napravili faul. Pitao sam ga 'Zašto si mi dao tajm-aut', a on mi je odgovorio 'j*** se'. Ovo je sramota za košarku. Je li ovo ono što je potrebno za košarku? Ovo je sramota, da mi neko sa stola kaže 'j*** se'! Sramota, ovo u životu nisam vidio i nadam se da nikada neću opet ovo vidjeti", vikao je na konferenciji za medije Vasilis Spanulis.

Njegov Peristeri je tako upisao drugu pobjedu nad Falko Sombateljijem, a uz to imaju poraze od Unikahe i Le Mana.