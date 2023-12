Igra sezonu života, sad je zaradio transfer u Podgoricu: Nikola Tanasković iz Igokee m:tel u Budućnost!

Nikola Tanasković novi je igrač podgoričke Budućnosti.

Igokea igra sjajno pod dirigentskom palicom Vlade Jovanovića ove sezone, a tim iz Laktaša je na terenu do sada predvodio Nikola Tanasković. To od sada neće biti slučaj jer je on obezbijedio transfer u Budućnost iz Podgorice!