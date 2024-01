Jokićev trener o Embidovom izostanku: "On je stvarno povrijedio koljeno, ali..."

Majkl Meloun nezadovoljan zbog toga što Džoel Embid nije igrao protiv Denvera.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Džoel Embid je prethodne večeri opet "izbjegao" da igra protiv Nikole Jokića u Denveru, petu godinu zaredom. Činilo se da ćemo konačno gledati "sudar titana", ali samo desetak minuta pred početak meča - saopšteno je da Embid preskače zbog problema sa koljenom.

Denver je na kraju savladao "drugi tim" Filadelfije (111:105), a trener Majkl Meloun je rekao da ih je ta informacija o Embidu zapravo poremetila - pošto su svi igrači osjetili olakšanje i zato su bez potrebnog naboja ušli u utakmicu. Nakon što je pohvalio Sikserse, istakao je da je Denver srećan što je došao do pobjede zbog dobrog izdanja u posljednjoj dionici, a potom je pozvao NBA ligu da istraži "slučaj Embid".

"Jako kasno smo saznali. Ne znam kako dođeš do toga da si aktivan, pa na raspolaganju, a onda nisi u protokolu. Siguran sam da će liga to ispitati. On je stvarno povrijedio koljeno protiv Indijane, gledali smo to, ali ne možemo mi da se spremamo za njega i da ne igra. Mi moramo da se bolje pripremamo za te situacije. Još je Marej na početku davao trojke i pomislili smo da će to da bude mačji kašalj za nas, ali nije - bila je ovo teško izvojevana pobjeda za nas...", rekao je trener Denvera poslije utakmice u kojoj je teško došao do trijumfa.

Podsjetimo, Nikola Jokić je posle napada medija čak "branio Embida" na konferenciji za medije i objasnio je da bi svi trebalo malo više da cijenimo aktuelnog MVP-a.