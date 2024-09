Draženov štrajk '91 digao Ameriku na noge: Odbio Jugoslaviju, pa sa Hrvatima okupirao Ujedinjene nacije!

Dražen Petrović je tih ratnih godina bio jako politički aktivan, čak je štrajkovao ispred sjedišta Ujedinjenih nacija.

Nedavno je održana memorijalna utakmica u čast Dražena Petrovića, tragično nastradalog košarkaša koji je nastupao za Šibenku, Cibonu, Real Madrid, Portland, Nju Džersi Netse i reprezentaciju Jugoslavije. Na memorijalnom meču pojavile su se mnoge NBA zvijezde poput Nikole Jokića i Luke Dončića, reprezentacija Hrvatske, kao i Vlade Divac.

Nekadašnji centar koji je godinama dijelio teren sa Draženom Petrovićem u reprezentaciji Jugoslavije žestoko je izviždan, a razlog za to je posljednji turnir na kome je igrao zajedno sa Draženom. Na Svjetskom prvenstvu u Argentini 1990. godine Divac je bacio hrvatsku zastavu koja je ubačena u teren, ali to nije jedini razlog zbog ćega godinama Petrović nije razgovarao sa njim.

"Incident sa zastavom nije jedini razlog zašto Vlade i ja više ne razgovaramo. Kada je počeo rat, on nikada nije nazvao Rađu, Kukoča ili mene i pitao nas šta se događa. Nikada nije nazvao i upitao nas jesu li članovi naše porodice dobro. Jednostavno je prestao zvati, a ja nisam imao razloga da njega nazovem. Ukratko, nismo razgovarali", rekao je Petrović novinaru Janu Habardu 1993. godine.

ŠTRAJKOVAO ISPRED UN-A!

Malo ko se sjeća da je tih godina Dražen Petrović bio itekako politički aktivan. Zajedno sa Stojanom Vrankovićem, još jednim hrvatskim košarkašem koji ima i srpsko porijeklo, on je 1991. godine štrajkovao glađu ispred sjedišta Ujedinjenih nacija zbog rata u Hrvatskoj. "U to vrijeme, bile su to velike stvari za našu zemlju, kao kad je Goran Ivanišević na glavi nosio traku s crvenim i bijelim kvadratima. Sport je tada imao enormnu ulogu u priznanju Hrvatske", rekao je Mirko Novosel jednom prilikom.

1991. godine Dražen je bio košarkaš Nju Džersi Netsa, a Stojan Vranković je igrao u Boston Seltiksima. Odbili su obojica da igraju za reprezentaciju Jugoslavije na Eurobasketu 1991. godine, iako su tada za nacionalni tim još uvijek igrali Velimir Perasović, Toni Kukoč, Jure Zdovc, Arijan Komazec i Dino Rađa. Kako je sjedište Ujedinjenih nacija u Njujorku Dražen Petrović i Stojko Vranković koji su pored toga što su bili saigrači bili i kumovi odlučili su da štrajkuju glađu usred Njujorka!

"Kad će se već jednom prekinuti ova brutalna i sramotna agresija? Ovdje sam već mnogo puta sve rekao, Stojko i ja ponovo idemo u akciju. Nedavno sam dao intervju za "Njujork Tajms", objasnio poziciju Hrvatske i Hrvata i ispričao priču o ubijanju nevinih ljudi, o ljudima čiji su domovi uništeni. Amerikanci danas o tome znaju puno više nego što su znali juče, istina je došla čak i do Amerike", rekao je tada Dražen Petrović za strane medije.

SKUPILI NOVINARE, PA SE OGLASILI

Iako je strogo zabranjeno protestovati ispred sjedišta UN-a, a ko to proba može da ode čak i u zatvor, o batinama od strane policije da ne pričamo, tada je hrvatskoj dijaspori bilo dozvoljeno da protestuje. Prema hrvatskim izvorima 5.000 ljudi je došlo ispred zgrade UN-a, sa transparentima "Hrvatska u UN-u" i "Podrška hrvatskoj nezavisnosti". Ipak najviše pažnje je privuklo to što je na jednosatnoj demonstraciji bio Dražen, a pored njega i Stojko Vranković. Kada se pročulo da su na protestu dva NBA igrača odmah su pohrlili razni novinari, a kada su skupili publiku, njih dvojica su pročitali zajedničku izjavu.

"Svi mi, uključujući i one koji umiru na frontu i nas koji smo daleko od zemlje, želimo isto. Prekid vatre i mir za našu Hrvatsku. Očito je da nema mjesta za prave životne radosti poput sporta dok ljudi svakodnevno umiru."

ŠTA JE BILO SA PETROVIĆEM?

Dražen Petrović je poslije početaka u NBA ligi u dresu Portlanda gdje pored Klajda Drekslera, Terija Portera i Džeroma Kersija nije dobijao minute postao lider u Netsima, Na kraju sezone 1991/92 proglašen je za najboljeg igrača tima, a prosječno je davao 20,6 poena. Nedjelju dana nakon što su odbranili prošlogodišnju NBA titulu Sjedinjene Američke Države su priznale Hrvatsku 7. aprila 1992. godine. Te godine je Hrvatska na Olimpijskim igrama u Barseloni osvojila srebro, od njih je bolji bio samo "Drim tim" Amerike, a 1993. poginuo je saobraćajnoj nesreći kada se vraćao sa jedne utakmice nacionalnog tima.

