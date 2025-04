"Ne mogu da ga molim za Jokića, poslaće četvoricu na njega": Trener Denvera ima jednostavno rješenje za Nikolu

Dejvid Adelman govorio je o taktici Denvera za odbranu Los Anđeles Klipersa od Nikole Jokića. Kada ga čuvaju četvorca, jrešenje je jedostavno prema njegovom mišljenju.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets/MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman rekao je da i u drugom meču plej-of serije protiv Klipersa (utorak u 4 časa ujutru po našem vremenu) očekuje da Nikoli Jokiću bude podjednako teško kao u prvom susretu, riješenom u korist njegovog tima. Adelman je svjestan da će trener tima iz El-Eja Tajron Lu ponovo slati po trojicu ili četvoricu čuvara na najboljeg košarkaša na svijetu, ali i da je zadatak Denvera da se prilagodi na to.

"To je bila ideja Klipersa. Četvorica ili trojica su ga čuvala. Kada bude davao koševe, radiće to iz ritma. Dodavali smo mu loptu na niskom postu i nisu ga duplirali, pa je poentirao. Pošto je pogađao, počeli su da stavljaju više čuvara na njega, pa je Rasel (Vestbruk) dobio šansu za prodor. Čitaće on igru kao i uvijek, biće strpljiv kao i uvijek, a drugi će ostajati sami. Pogađali su velike šuteve u prvoj utakmici, to je jako bitno", kazao je vršilac dužnosti trenera Denvera na konferenciji za novinare.

On nema dilemu oko toga da će Tajron Lu ponovo na sličan način pripremiti tim da se brani od Jokića.

"Ne mogu da kažem treneru Klipersa Luu: 'Molim te, nemoj da staviš trojicu ili četvoricu čuvara na njega'. To će se događati. Tako se stvorio prostor na distanci, pa smo našli Kristijana Brauna, tako je kod njih Nikola Batum imao neke lude šuteve (3/6 za tri, prim novin), ali to je poenta. Nekada je na kraju napada od 24 sekunde najbolje rješenje naći slobodnog igrača. Protiv toga ne možeš da se boriš", kazao je on.

Adelman je pobrkao Jokićevu statistiku rekavši da je Nikola imao devet asistencija, zaboravivši da je imao toliko skokova, a 12 asistencija. To u svakom slučaju nije promijenilo njegovu poentu.

"Mislim da je imao devet asistencija, a ako bude imao 15, pobijedićemo 15 razlike. To su otvoreni šutevi, prodori, možete da živite sa tim", kazao je Adelman.

"Kada šuter izbaci loptu, počinje 'rat' pod košem"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pohvalio je značajan broj ofanzivnih skokova svog tima (12) i rekao da bi to moglo da bude ključno u čitavoj seriji. U završnici četvrte četvrtine bilo je napada u kojima je Denver nizao po tri uzastopna ofanzivna skoka.

"Jedan od razloga zbog kojih smo pobijedili su naše druge šanse. Bilo je tajm-auta na kojima smo mogli da vidimo da su igrači fokusirani samo zbog toga. Uložićemo sav taj trud, smišljati rješenja, igrati pikenrol, rotirati, šutiraćemo i ako uzmu loptu pod košem, koja je poenta? Kada je šut ispaljen, počinje 'rat' za tu loptu, u sportskom smislu. Idi i osvoji loptu. To je važan dio ove serije. Kraj četvrte četvrtine i produžetak bio je festival sporih posjeda i ako možeš da imaš tri dodatna napada, to je velika stvar".

"Nema mnogo stvari koje možemo da promijenimo"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Adelman je naglasio da ne bi trebalo očekivati drastične promjene u taktici jednog i drugog tima u nastavku serije.

"Iskreno, nema mnogo stvari koje možete da uradite i da promijenite. Obično se na kraju svede na iste stvari koje smo gledali do sada. Milion puta sam rekao da je njihov sastav takav da mogu da urade šta god žele. Pokušaćemo da radimo stvari na ispravan način i da mentalno spremimo igrače. Prenijećemo pretpostavke igračima šta bi moglo da se dogodi".

Podrazumijeva Adelman da će i rival uložiti veliki trud u pripremu.

"Džejms Harden i Kavai Lenard gledaće snimak i reći će da mogu da budu bolji, nalaziće način da suze prostor Jokiću, da brane Džamala Mareja... Ne znate šta će biti, moraćemo da reagujemo u letu, uz pretpostavke šta bi moglo da se dogodi", objasnio je on.

"Ugledam se već dugo na njihovog trenera"

Pohvalio je Adelman trenera Klipersa Tajrona Lua, jednog od najboljih trenera na svijetu i NBA šampiona sa Klivlend Kavalirsima iz 2016. godine.

"On donosi sa sobom mir i kada ste takvi, možete da donosite više kreativnih odluka, umjesto da izludite oko jedne ili druge stvari, oko toga šta ste mogli da uradite, šta niste... On nikad tako ne reaguje. To što je miran u takvim situacijama sa svojim stručnim štabom je ogromna stvar i zato je jedan od najboljih trenera u našoj ligi", kazao je Adelman.

"Ugledam se na njega već dugo vremena. Ludo je i nevjerovatno da se takmičim sa njega. Imam najveće poštovanje prema njemu", dodao je Adelman, sin slavnog Rika Adelmana, trenera Sakramento Kingsa iz ere Peđe Stojakovića i Vlada Divca.

