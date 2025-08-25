logo
Bruka Amerikanaca, izgubili od Urugvaja u košarci, sada ih Jago i Kaboklo izbacuju sa prvenstva

0

Košarkaška reprezentacija Amerike izgubila je od Urugvaja na Amerikupu i na korak su od ispadanja sa takmičenja.

Reprezentacija SAD izgubila od Urugvaja na Amerikupu Izvor: Dante Fernandez / AFP / Profimedia

Kakav šok se desio na Amerikupu, košarkaška reprezentacija SAD doživjela je poraz. Bolji od Amerikanaca bili su Urugvajci koji su ih pobijedili sa 86:85.

Najbolji u pobjedničkom timu bio je bek Manrese Santjago Veskovi koji je postigao 24 poena i imao 5 asistencija. Bio je mnogo efikasniji nego na prvom meču sa Brazilom kada je dao samo 9 poena. Hoakin Rodrigez iz Estudijantesa dao je 23 poena z 8 skokova, a svi ostali su bili mnogo manje efikasni. Bruno Fitipaldo koji je vjerovatno najpoznatije ime ovog tima dao je 7 poena uz 6 asistencija.

Što se tiče Amerike dugogodišnji NBA igrač Lengston Gelovej je dao 25 poena, a novi košarkaš Trsta Džahmijus Remzi je imao 19. Nekadašnji plej Crvene zvezde Džavonte Smart je upisao 8 poena uz 4 asistencije.

Amerika je pred ispadanjem

U velikim su mukama Amerikanci. Ni u prvom meču nisu briljrali, tek poslije produžetaka su savladali Bahame. Bilo je 84:84 poslije 40 minuta, a nakon produžetka su bili ubjedljivi 105:93.

Sada Amerikanci igraju posljednji meč koji ne smiju da izgube. Brazil predvođen Jagom Dos Santosom i Brunom Kaboklom lagano je dobio prva dva meča i ako pobijede Ameriku mogu da ih izbace sa prvenstva.

košarka

