logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miloš Pavlović novi selektor košarkašica Srbije: Evo ko je nasljednik Marine Maljković

Miloš Pavlović novi selektor košarkašica Srbije: Evo ko je nasljednik Marine Maljković

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Miloš Pavlović će naslijediti Marinu Maljković i očekuje se da će u utorak biti predstavljen kao novi selektor košarkašica.

Miloš Pavlović novi selektor košarkašica Srbije Izvor: MN PRESS

Poslije odlaska Marine Maljković sa mjesta selektorke košarkašica Srbije izgleda da je KSS pronašao rješenje. Kako javlja "Meridian sport" novi selektor biće Miloš Pavlović. Navodno je ta odluka već donesena i u utorak će biti ozvaničena. 

Novi selektor će morati odmah da krene sa radom jer već 12. novembra Srbija igra sa Islandom u gostima, a onda 15. novembra ima meč sa Portugalom na svom terenu u okviru pretkvalifikacija za Eurobasket 2027.

Miloš Pavlović je dugo godina radio u Radivoju Koraću, prethodnih sezona je bio trener u Mađarskoj, a do sada je vodio mladu selekciju Srbije. Sa juniorkama je uspio da se vrati u "A" diviziju.

Marina Maljković je uz malu pauzu 2017. godine vodila nacionalni tim od 2011. do 2025. godine i osvojila je dva zlata na Evropskim prvenstvima i po jednu bronzu na Eurobasketu i Olimpijskim igrama,. tako da će pred novim selektorom biti ogroman posao.

Tagovi

košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC