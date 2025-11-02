Miloš Pavlović novi selektor košarkašica Srbije: Evo ko je nasljednik Marine Maljković

Miloš Pavlović će naslijediti Marinu Maljković i očekuje se da će u utorak biti predstavljen kao novi selektor košarkašica.

Izvor: MN PRESS

Poslije odlaska Marine Maljković sa mjesta selektorke košarkašica Srbije izgleda da je KSS pronašao rješenje. Kako javlja "Meridian sport" novi selektor biće Miloš Pavlović. Navodno je ta odluka već donesena i u utorak će biti ozvaničena.

Novi selektor će morati odmah da krene sa radom jer već 12. novembra Srbija igra sa Islandom u gostima, a onda 15. novembra ima meč sa Portugalom na svom terenu u okviru pretkvalifikacija za Eurobasket 2027.

Miloš Pavlović je dugo godina radio u Radivoju Koraću, prethodnih sezona je bio trener u Mađarskoj, a do sada je vodio mladu selekciju Srbije. Sa juniorkama je uspio da se vrati u "A" diviziju.

Marina Maljković je uz malu pauzu 2017. godine vodila nacionalni tim od 2011. do 2025. godine i osvojila je dva zlata na Evropskim prvenstvima i po jednu bronzu na Eurobasketu i Olimpijskim igrama,. tako da će pred novim selektorom biti ogroman posao.