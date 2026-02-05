logo
Bivši centar Partizana promijenio klub u NBA ligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Džok Lendejl se sjajno snašao u NBA ligi i sada je Atlanta zagrizla da ga dovede kako bin riješila probleme pod košem.

dzok lendejl trejdovan u atlantu Izvor: Sean Walsh / Zuma Press / Profimedia

Nakon Vanje Marinkovića još jedan crno-bijeli je trejdovan! Ovoga puta to je nekadašnji centar Partizana Džok Lendejl koji je iz Jute prešao u Atlanta Hokse u zamjenu za novčanu isplatu. Juta je riješila da oslobodi budžet pošto je dovela  Lonza Bola iz Klivlenda koga će otpustiti i ostaviti ga na tržištu.

Tako će Klivlend imati mjesta u budžetu za platu novih pojačanja Džejmsa Hardena, Denisa Šredera i Keona Elisa, dok će Juta osloboditi mjesto u budžetu za narednu sezonu i dobiće pikove.

Što se tiče Atlatne očekuje se da Australijanac koji je prve profesionalne korake napravio u Partizanu Džok Lendejl zapravo dobije minute u rotaciji ovog tima. 

Džok Lendejl je postao ozbiljan NBA igrač

Nakon četiri godine na malo poznatom Sent Meriz koledžu Džok Lendejl je proveo dvije sezone u Evropi. Prvu u sezoni 2018/19 u Partizanu, a onda sljedeću u Žalgirisu. Zatim se na godinu dana vratio u Australiju u Melburn.

Od 2021. godine je u NBA ligi. Prvo je proveo sezonu u San Antoniju, pa sezonu u Finiksu prije nego što je dvije godine igrao za Huston. Potom je nastupao godinu dana za Memfis i ove sezone je imao odlične brojke u Memfisu. Do sada je na 45 mečeva čak 25 puta bio starter, a prosječno je davao 11,3 poena i imao je 6,5 skokova što mu je najviše do sada u karijeri.

(MONDO)

01:09
Džimi Klark trojka za pobedu na Makabi Partizan
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

