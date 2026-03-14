Izbjegnuta tragedija u Hrvatskoj: Čitava konstrukcija koša pala na igrača

Autor Goran Arbutina
Na utakmici Splita i Kvarnera dogodila se neprijatna scena kad je čitava konstrukcija koša pala na teren

Konstrukcija koša pala na košarkaša Splita Izvor: Screenshot/Twitter/@______bumblebee

U okviru hrvatskog prvenstva sastali su se Kvarner i Split, u 23. kolu takmičenja. A, pažnju prisutnih nije privukao konačan rezultat, iako je domaćin slavio 104:99, već incident koji se dogodio pred kraj prvog poluvremena, kad je čitava konstrukcija koša pala nasred terena.

Na dva minuta do kraja prvog dijela, košarkaš Splita Damadžeo Vigins je primio loptu pod obručem i snažnim zakucavanjem doneo vođstvo svom timu od 49:48. Međutim, nakon što se zadržao na obruču, konstrukcija se srušila i pala na igrača. Vigins je hitro reagovao, uspio da zadrži koš, a uslijedila je i brza reakcija svih na i pored terena. Grdosija koje je pala na igrača brzo je uklonjena, a srećom, Vigins nije zadobio povrede i uspio je da nastavi meč.

I pored ovog uznemirujućeg trenutka, Kvarner je uspio da preokrene rezultat i na kraju slavi, nanoseći Splitu drugi poraz u nizu nakon prethodnog od Dinama iz Zagreba u ABA ligi. Vigins je utakmicu završio sa 16 poena, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim dođe do pobjede, jedini bolji u timu Splita bio je Tejvon Mejers koji je ubacio 17 poena, imao je i četiri uhvaćene lopte, ali i pet asistencija. Na drugoj strani je za 35. minuta Hana Suprim ubacio 24 poena i imao je po tri skoka i asistencije.

Očekuje se da će partije Splita u narednom periodu biti bolje, pošto tim preuzima srpski stručnjak Miodrag Rajković, nakon što je Dino Repeša napustio klupu tima iz Hrvatske zbog loših rezultata.

