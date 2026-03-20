Zvezdin biser ubacio 51 poen u Pioniru: Aleksej Nedeljković pogađao od jutra do mraka

Sjajni nastupi talentovanog Zvezdinog košarkaša na juniorskom turniru Evrolige

Junior Crvene zvezde Aleksej Nedeljković predvodio je svoju ekipu do dvije pobjede ovog petka u hali "Pionir", na juniorskom Evroliginom turniru. U trijumfu protiv Makabija 105:74 ubacio je 25 poena, uz 14 skokova i uz indeks korisnosti 38. Poslije toga, u drugom meču dana, vodio je crveno-bijele do pobjede protiv "Next Gen" tima 72:68. Ubacio je tada 26 poena, uz 12 skokova i šest asistencija, za još veći indeks - 42. Prvi meč bio je odigran u 9 časova, a drugi od 19.

Nedeljković je neposredno prije ovog turnira zablistao i u juniorskom vječitom derbiju protiv Partizana u maloj dvorani Beogradske arene.

Prvog takmičarskog dana u hali "Aleksandar Nikolić" Partizan je pobedio FMP 78:71 predvođen talentovanim Lukasom Nikolom Bojovićem, strelcem 18 poena, kao i Urošem Mijailovićem, koga je Evroliga poredila sa Dončićem. Crveno-beli u svojoj Grupi A zauzimaju prvo mesto sa skorom 2-0, dok su u Grupi B bolje rangirani Partizan i francuski INSEP, sa skorom 1-0.

Takmičenje u Pioniru igra se do 22. godine, kada će pobednik turnira izboriti mesto na završnom takmičenju, koje se tradicionalno održava paralelno sa Fajnal-forom Evrolige.

