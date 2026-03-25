Srbija i Hrvatska mogle bi uskoro da budu domaćini koledž košarke

Koledž košarka puna je igrača iz Srbije, ali i sa prostora Hrvatske. Zbog toga se rodila sjajan ideja, da mečevi nekih od ekipa budu održani baš u ovim državama. Prema tome, javnost u Beogradu i Zagrebu već u novembru bi mogla da uživa u mečevima mladih talenata iz Evrope, prije svega iz njihovih domovina.

Prema riječima Marka Starsijaka, višeg potpredsjednika i generalnog menadžera za košarku u Intersportu, cilj je da četiri tima odigraju po dvije utakmice - jednu u Zagrebu u saradnji sa Cibonom, na lokaciji koja će tek biti određena i jednu u Beogradskoj areni. Očekuje se da se mečevi održe u prvoj sedmici sezone 2026/27, kako bi se omogućila maksimalna fleksibilnost u pogledu putovanja. Ukoliko bi vremenski okvir bio previše kratak da se to izvede, Intersport planira da dovede dva tima na jednu od dve lokacije, uz mogućnost da se događaj u budućnosti dodatno razvija.

"Svjesni smo da je ovo ambiciozno za osam mjeseci unaprijed, ali stvari u univerzitetskoj košarci - kako u pogledu regrutovanja, tako i u organizaciji utakmica - dešavaju se veoma brzo, pa smatramo da postoji vrlo realna prilika i put da to izvedemo", kaže Starsijak. "Mislim da je to naš minimum i cilj za prvu godinu, uz mogućnost da se događaj proširi u drugoj, trećoj i narednim sezonama."

Ujedno, ovo ne bi bio prvi put da se univerzitetska košarka igra u Evropi. Mičigen i Kentaki su se 2022. sastali u Londonu, a tokom 2010. igralo se i u Severnoj Irskoj. Sada su Hravtska i Srbija dva prostora koja su privukla pažnju zbog prevelikog broja talentovanih igrača koji sada igraju na koledžu.

Andrej Stojaković dolazi u Srbiju? Koledž zvijezda donosi spektakl u Beograd

Statistika kaže da Srbije ima čak 44 igrača u Prvoj diviziji, dok Hrvatska ima 16. Naravno, očekivanja su da će taj broj rasti u budućnosti - s pravom. Samo je Mega prošle sezone poslala šestoricu igrača u Sjednjenje Amričke Države. Imena koja se vrlo često čuju, a vezana su za Srbiju su Andrej Stojaković i Mihailo Petrović koji su dio Ilinoisa, potom Laraz Đoković, bivši košarkaš Crvene zvezde, a onda i Andrej Kostić, kao i Nikola Đapa koji nosi dres Kolorado Stejta.