"Zašto nisam igrao? Morao sam da se**m": Novi Džordan na udaru zbog izjave, trener uzalud pokušao da ga zaštiti

Entoni Edvards dao je izjavu poslije pobjede Minesote koja je izazvala dosta pažnje, trener je uzalud pokušao da ga zaštiti.

Minesota je ubijedljivo pobijedila Dalas (124:94) i nastavila borbu za što bolju poziciju pred plej-of NBA lige. Na tom meču se u startnoj petorci nije našao Entoni Edvards (24) što je iznenadilo novinare koji su bili u Teksasu. Pokušali su da saznaju šta je bio razlog za to, a trener je pokušao da zaštiti svog glavnog igrača.

"Hajde da kažemo da je imao poziv prirode", našalio se Kris Finč aludirajući na to da je morao u toalet.

Momak koji ima nadimak "novi Džordan" mogao je da kaže nešto slično, da pazi na rječnik, ali mu to nije bio cilj. Zato se našao na udaru poslije svoje izjave.

"Morao sam da se**m", odgovorio je Edvards koji je propustio prethodnih šest utakmica zbog problema sa povredom koljena.

Ant confirms: “I was taking a shit.” — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski)March 31, 2026

Izgleda da će ljudi iz redova "vukova" morati da porazgovaraju malo sa njim zbog govora i izjava. Navijači su reagovali na društvenim mrežama i većina smatra da je mogao da nađe i neki drugi izraz, a ne da bude vulgaran...

