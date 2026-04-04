Američki vunderkind ispisao istoriju NBA lige: Od Džordana se nije pojavio igrač kao Kuper Fleg

Najbolji igrač Dalas Maveriksa Kuper Fleg prvi put u karijeri ubacio više od 50 poena. Stiže i rekorde Majkla Džordana.

Ovosezonski prvi pik NBA drafta Kuper Fleg (19) ubacio je čak 51 poen u porazu svog Dalasa od Orlanda, 127:138. Na taj način postao je prvi tinejdžer koji je postigao više od 50 poena na NBA meču i oborio je sopstveni rekord za svoj uzrast, od 49 poena, koji je postavio u januaru, u meču protiv Šarlota.

Fleg je pogodio 19 od svojih 30 pokušaja, a u posljednjoj četvrtini ubacio je čak 24 poena.

"Uvijek je zabavno kada uđem u takav ritam. Obruč se proširi i koš postane veći. Saigrači te traže, pomažu ti. Ipak, volim da pobjeđujem i to je uvijek moj glavni cilj, pa mi je teško da do kraja uživam u svom nastupu kada gubimo 20, 10 ili 15 poena u većem dijelu meča", rekao je on poslije istorijskog nastupa.

Fleg je bio raspoložen da pogađa, ali i nervozan na momente zbog nemogućnosti svog tima da preokrene i da preuzme kontrolu. U posljednjoj četvrtini dobio je drugu tehničku grešku u karijeri, kada je prigovorio sudiji Šonu Korbinu zbog nedosuđenog prekršaja Dezmonda Bejna, igrača Orlanda koji ga je udario u leđa. Taj momenat bio je okidač i za trenera Dalasa Džejsona Kida, koji je uletio u teren i dobio tehničku poput svog igrača, ali i isključujuću, jer je "uzvikivao više ličnih uvreda i psovki i nije htio da se vrati na klupu".

Ni tu nije bio kraj, jer je i Nadži Maršal, krilo Dalasa, dobio drugu tehničku - isključujuću grešku pet sekundi poslije tog incidenta jer je neprekidno dobacivao uvrede sudijama sa klupe.

Fleg stao uz rame sa Džordanom

Kuper Fleg je najmlađi, ali ne i jedini ruki koji je ubacio 50 poena na utakmici. Do njega je najmlađi bio Brendon Dženigs u svojoj sezoni u Milvokiju 2009. godine, a istoriju su pisali i Karim Abdul-Džabar, Rik Beri, Eldžin Bejlor, Vilt Čemberlen, Elvin Hejs, Alen Ajverson, Džordž Majkan i Erl Monro. Svi članovi Kuće slavnih.

Samo su Majkl Džordan i on uspeli da postignu u bar dvije utakmice kao rukiji po 45 poena.

"Trebalo bi da bude ruki godine. Nevjerovatno je šta radi. Ova zemlja gleda nešto što nema priliku da vidi svakog dana. Stvari koje on čini su veoma rijetke. To što radi kao ruki je radio prije njega najveći svih vremena, jer pričamo o Majklu Džordanu", rekao je o Flegu Džejson Kid.

Kuper Fleg ove sezone postiže 20,3 poena po meču, uz 6,6 skokova i 4,5 asistencija u prosjeku. Njegov tim je sa učinkom 24-53 na dnu tabele Zapadne konferencije, samo sa Sakramentom i Jutom ispod sebe, najgorim timovima konferencije sa skorom 21-57.