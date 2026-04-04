Karlik Džouns ostaje u Partizanu: Pet miliona evra za dvije sezone?

Autor Nebojša Šatara
Karlik Džouns ostaće u Partizanu i navodno će za to da dobije pet miliona evra za dvogodišnji ugovor. Izgleda da su pronašli zajednički jezik.

Karlik Džouns izgleda ostaje u Partizanu. Pregovori oko produžetka ugovora traju već neko vrijeme i izgleda da su dvije strane uspjele da pronađu zajednički jezik. Prema informacijama "Sport kluba" došlo je do dogovora i dobiće pet miliona evra za dvogodišnji ugovor.

"Imaće garantovanih 2,5 miliona evra po sezoni uz opciju da se saradnja produži na još godinu dana", navodi se u tekstu.

Od kada se Džouns vratio na parket poslije povrede Partizan igra odlično. Upisao je šest uzastopnih pobjeda u Evroligi i uz to je sjajni plejmejker proglašen i za najkorisnijeg igrača (MVP) za mart mjesec u elitnom takmičenju. Sve to je očigledno uticalo na pregovore i jasno je da Đoan Penjaroja i crno-bijeli žele da grade tim oko njega i za narednu sezonu.

"Mom agentu fale šrafovi u glavi"

Prije desetak dana je agent Karlika Džounsa imao objavu na društvenim mrežama koja je zabrinula navijače, čak je na fotografiji stavio i prvo grb Crvene zvezde, pa tek onda Partizana. Tada je plejmejker crno-bijelih objasnio sve to i na neki način suptilno potvrdio da pregovori idu u pravom smjeru.

"Rekao sam i ranije da volim ovdje, da svi vole što sam tu. Ne obraćajte pažnju na mog agenta. Fali mu malo šrafova u glavi, da se tako izrazim. Šaljivdžija je, nije trebalo da postavi to, posebno sa drugim timom koji je 'preko puta'. Mislim da to nije ništa ozbiljno, ne bih obraćao pažnju na to", rekao je Karlik tada.

(Sport klub/MONDO)

Ðoan Penjaroja o Karliku Džounsu u derbiju
Izvor: MONDO
