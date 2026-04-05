Nezapamćen rezultat u bh. košarci: Meč završen rezultatom 139:0, domaći tim imao 56 ukradenih lopti!?

Mlade košarkašice Kozare iz Gradiške priredile su podvig kakav se rijetko (pa skoro nikad) viđa na košarkaškim terenima.
Nesvakidašnji košarkaški rezultat zabilježen je u subotu na parketu Arene u Gradišci.
Mlade igračice Kozare su u meču završnice prvenstva RS za omladinske selekcije odmjerile snage sa banjalučkim Realom, ostvarivši pobjedu rezultatom 139:0!
Ekipa iz grada na Savi redom je po četvrtinama postizala 34, 48, 28 i 29 poena, dok sa druge strane igračice Reala nikako nisu uspjele da stignu do koša, uputivši samo deset šuteva za cijelu utakmicu!?
U ekipi Kozare, koja je, prema zvaničnoj statistici, imala čak 56 ukradenih lopti, prednačila je Mitra Mandić sa 37 poena. Valentina Šarić je postigla 30, a kapiten Kristina Ninić 20 poena.
