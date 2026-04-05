Nezapamćen rezultat u bh. košarci: Meč završen rezultatom 139:0, domaći tim imao 56 ukradenih lopti!?

Autor Dragan Šutvić
Mlade košarkašice Kozare iz Gradiške priredile su podvig kakav se rijetko (pa skoro nikad) viđa na košarkaškim terenima.

Košarka Kozara Real 139:0 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nesvakidašnji košarkaški rezultat zabilježen je u subotu na parketu Arene u Gradišci.

Mlade igračice Kozare su u meču završnice prvenstva RS za omladinske selekcije odmjerile snage sa banjalučkim Realom, ostvarivši pobjedu rezultatom 139:0!

Ekipa iz grada na Savi redom je po četvrtinama postizala 34, 48, 28 i 29 poena, dok sa druge strane igračice Reala nikako nisu uspjele da stignu do koša, uputivši samo deset šuteva za cijelu utakmicu!?

U ekipi Kozare, koja je, prema zvaničnoj statistici, imala čak 56 ukradenih lopti, prednačila je Mitra Mandić sa 37 poena. Valentina Šarić je postigla 30, a kapiten Kristina Ninić 20 poena.

