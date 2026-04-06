Reprezentativac Srbije ode u Ameriku: Miško Ražnatović sve potvrdio

Nastavlja se trend odlaska mladih srpskih košarkaša u Ameriku.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Asim Đulović nastaviće karijeru u Americi, objavio je njegov agent Miodrag Miško Ražnatović. Tako se nastavlja trend odlaska mladih srpskih talenata na koledže, a on će ubuduće nastupati za Univerzitet Batler.

Košarkaš iz Novog Pazara je igrao sjajno u dresu Mege ove sezone i bilježio prosječno 13,8 poena, 4,7 skoka i 1,5 asistencija po utakmici.

Asim Djulovic, 2005, member of Serbian NT and player of Mega Superbet, has committed to Butler University!#BeoBasketNIL — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)April 6, 2026

Prošao je sve selekcije mlade reprezentacije, a poziv za seniorski tim je dobio početkom prošle godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Ko je Asim Đulović?

Profesionalnu karijeru je započeo u OKK Beogradu, ali je procvjetao u dresu Mege gdje je godinama bio ključni igrač. Bio je dio kadetskog tima Mege koji je osvojio Prvenstvo Srbije 2022. godine, gdje je proglašen za najkorisnijeg igrača finalnog turnira. Iste godine osvojio je i juniorsku ABA ligu sa Megom, kao i Evroligin tunir NextGen.

Pored košarke, obrazovanje mu je uvijek bilo u fokusu. "Posjednja knjiga koju sam pročitao bila je istorija Srednjeg vijeka, tamo od petog do 15. vijeka, to je više bila opšta istorija. Prije toga sam čitao ono što jako volim, a to je istorija o Indijancima, zatim o Rimskom carstvu, zatim savremenu istoriju", rekao je talentovani bek jednom prilikom i dodao:

"Planiram da nastavim da se obrazujem. Već sam upisao fakultet, trudim se da slobodno vrijeme koje ne posvećujem košarci, a nemam ga mnogo, usmjerim ka nečem drugom, pametnom."