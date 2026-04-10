Osmorica igrača Monaka javili loše vijesti Zvezdi

Košarkaši Monaka pobijedili Barselonu i zakomplikovali situaciju Crvenoj zvezdi pred posljednje kolo Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde igraju u Vilerbanu, ali širom kontinenta igraju utakmice koje bi mogle da odrede sudbinu crveno-buhelih u Evroligi! Loše vijesti stigle su iz Monaka, gdje je domaćin sa samo osmoricom igrača u timu uspio da savlada Barselonu - 93:86!

Iako imaju ogromne finansijske probleme tokom prethodnih mjeseci, košarkaši Monaka nisu odustali od velikih snova u ovoj sezoni. To potvrđuje i pobeda nad Barselonom koja im je trasirala put u doigravanje, koje su uspjeli da izbore na senzacionalan način, nakon što ih je gotovo svako "precrtao".

Do velike pobjede u 37. kolu Evrolige tim Monaka stigao je "na ivici regularnosti", sa samo osmoricom igrača u timu. To je minimum koji Evroliga propisuje, a da je samo još jedan od košarkaša bio sprečen da nastupi meč ne bi mogao ni da se odigra. Ovako je Barselona dobila lekciju od tima koji je uprkos svim problemima pokazao da može vrhunski da odigra protiv najboljih u Evropi.

Meč u Monaku poenterski je obilježio Kevin Panter koji je utakmicu završio sa čak 27 postignutih poena, ali on nije imao pravu podršku saigrača na ovoj utakmici. Brizuela i Klajburn su dodali po 13 poena i to nije bilo dovoljno da španski klub stigne do trijumfa koji bi im bio dragocjen. Na drugoj strani terena blistali su Majk Džejms i Eli Okobo sa po 16 poena, zatim Metju Strazel sa 14 poena i na kraju Džeron Blosomgejm koji je ubacio 13.

Pred mečeve 37. kola, ekipe Monaka, Crvene zvezde i Barselone bile su poravnate po broju pobjeda. Sva tri tima imala su učinak 20-16, a sada je ekipa Monaka uspjela da pobjegne na 21-16. Crvena zvezda ima priliku da im se priključi.




