U Hapoelu sve zavisi od Micića: Čeka se odluka koja može da promijeni planove kluba

Srpski košarkaš Vasilije Micić, navodno, još nije odgovorio na poziv Hapoela da ponovo zaigra u Izraelu

Srpski reprezentativac Vasilije Micić i dalje je u centru pažnje kada je riječ o planovima Hapoela, koji pokušava da kompletira povratak u Izrael. Cilj je da klub nastavi domaće prvenstvo koje je bilo prekinuto zbog sukoba na Bliskom istoku, ali odgovora jednog od lidera još nema.

Iako klubovi iz Izraela razmatraju povratak u zemlju kako bi završili sezonu, situacija na terenu i dalje nije u potpunosti stabilna, pa dio stranih igrača izražava oprez i neizvjesnost u vezi sa povratkom. U Hapoelu aktivno rade na tome da ubijede inostrane košarkaše da doputuju u Tel Aviv, ali bez pritiska - kroz razgovore i pokušaj da im se približi trenutna situacija. Ipak, odluke još nisu konačne, a pojedini igrači i dalje čekaju razvoj događaja.

Kako prenose izraelski mediji Džonatan Motli je već prihvatio povratak i dogovorio nastavak saradnje sa klubom. Kada je riječ o Vasiliju Miciću, njegov status i dalje nije poznat. Portal "Sport 5" navodi da Hapoel ulaže velike napore da ga ubijedi da se priključi ekipi u Tel Avivu, ali srpski reprezentativac još nije donio odluku.

Do tada, Hapoel ostaje u Sofiji, a klub je zatražio odlaganje naredna dva meča u domaćem prvenstvu zbog obaveza u plej-ofu Evrolige.