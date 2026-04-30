logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najmlađi srpski trener napravio senzaciju u Rusiji

Nebojša Šatara
0

Mladi srpski stručnjak Goran Vučković uspio je sa ekipom Čeljabinska da uđe u finale ruske Superlige.

najmladji srpski trener goran vuckovic u finalu ruske superlige Izvor: MN PRESS

Tim Čeljabiska savladao je Novosibirsk sa 3:0 u polufinalnoj seriji ruske Superlige i sada čeka rivala. U drugom polufinalu nekadašnji evroligaš Himki vodi 2:1 protiv Dinama iz Groznog.

A arhitekta ovog uspjeha je mladi srpski stručnjak Goran Vučković. Nekadašnji trener Radničkog sa Crvenog krsta i selektor U19 selekcije Srbije pravi napravio je sjajan posao u dalekom Čeljabiinsku, klubu u kome je prvi stranac bio srpski košarkaš Luka Anđušić.

Čeljabinsk je regularni dio šampionata završio na diobi prvog mjesta sa Dinamom iz Vladivostoka sa skorom od 18 pobjeda i 8 poraza. U plejofu su bez poraza pošto su prvo razbili Univerzitet Ugra 3:0, pa sada isto tako i Novosibirsk. Ruska Superliga je zapravo drugi stepen takmičenja iza VTB lige u kojoj se nalaze najbolji klubovi poput CSKA, Zenita, Uralmaša, Parme iz Perma a Čeljabinsk se nada da će u narednim sezonama ući u najviši rang.

Ko je Goran Vučković?

On je "najmlađi srpski trener", kako je predstavljan kada je sa 26 godina sjeo na klupu Radničkog sa Crvenog krsta. Preskočio je nekoliko rangova sa BKK Radničkim, Radio je i u Dinamiku, a bio je pomoćnik Zorana Lukića u Nižnjen Novgorodu. Sa Lukićem je sarađivao i u štabu srpskog nacionalnog tima do 19 godina.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:29
Aleksa Avramovic o VTB Superkupu
Izvor: VTB Superkup
Izvor: VTB Superkup

Možda će vas zanimati

Tagovi

Goran Vučković Rusija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC