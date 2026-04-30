Najmlađi srpski trener napravio senzaciju u Rusiji

Mladi srpski stručnjak Goran Vučković uspio je sa ekipom Čeljabinska da uđe u finale ruske Superlige.

Izvor: MN PRESS

Tim Čeljabiska savladao je Novosibirsk sa 3:0 u polufinalnoj seriji ruske Superlige i sada čeka rivala. U drugom polufinalu nekadašnji evroligaš Himki vodi 2:1 protiv Dinama iz Groznog.

A arhitekta ovog uspjeha je mladi srpski stručnjak Goran Vučković. Nekadašnji trener Radničkog sa Crvenog krsta i selektor U19 selekcije Srbije pravi napravio je sjajan posao u dalekom Čeljabiinsku, klubu u kome je prvi stranac bio srpski košarkaš Luka Anđušić.

Čeljabinsk je regularni dio šampionata završio na diobi prvog mjesta sa Dinamom iz Vladivostoka sa skorom od 18 pobjeda i 8 poraza. U plejofu su bez poraza pošto su prvo razbili Univerzitet Ugra 3:0, pa sada isto tako i Novosibirsk. Ruska Superliga je zapravo drugi stepen takmičenja iza VTB lige u kojoj se nalaze najbolji klubovi poput CSKA, Zenita, Uralmaša, Parme iz Perma a Čeljabinsk se nada da će u narednim sezonama ući u najviši rang.

Ko je Goran Vučković?

On je "najmlađi srpski trener", kako je predstavljan kada je sa 26 godina sjeo na klupu Radničkog sa Crvenog krsta. Preskočio je nekoliko rangova sa BKK Radničkim, Radio je i u Dinamiku, a bio je pomoćnik Zorana Lukića u Nižnjen Novgorodu. Sa Lukićem je sarađivao i u štabu srpskog nacionalnog tima do 19 godina.

(MONDO)

BONUS VIDEO: