Mladi srpski stručnjak Goran Vučković uspio je sa ekipom Čeljabinska da uđe u finale ruske Superlige.
Tim Čeljabiska savladao je Novosibirsk sa 3:0 u polufinalnoj seriji ruske Superlige i sada čeka rivala. U drugom polufinalu nekadašnji evroligaš Himki vodi 2:1 protiv Dinama iz Groznog.
A arhitekta ovog uspjeha je mladi srpski stručnjak Goran Vučković. Nekadašnji trener Radničkog sa Crvenog krsta i selektor U19 selekcije Srbije pravi napravio je sjajan posao u dalekom Čeljabiinsku, klubu u kome je prvi stranac bio srpski košarkaš Luka Anđušić.
Čeljabinsk je regularni dio šampionata završio na diobi prvog mjesta sa Dinamom iz Vladivostoka sa skorom od 18 pobjeda i 8 poraza. U plejofu su bez poraza pošto su prvo razbili Univerzitet Ugra 3:0, pa sada isto tako i Novosibirsk. Ruska Superliga je zapravo drugi stepen takmičenja iza VTB lige u kojoj se nalaze najbolji klubovi poput CSKA, Zenita, Uralmaša, Parme iz Perma a Čeljabinsk se nada da će u narednim sezonama ući u najviši rang.
Ko je Goran Vučković?
Najmlađi srpski trener napravio senzaciju u Rusiji
On je "najmlađi srpski trener", kako je predstavljan kada je sa 26 godina sjeo na klupu Radničkog sa Crvenog krsta. Preskočio je nekoliko rangova sa BKK Radničkim, Radio je i u Dinamiku, a bio je pomoćnik Zorana Lukića u Nižnjen Novgorodu. Sa Lukićem je sarađivao i u štabu srpskog nacionalnog tima do 19 godina.
(MONDO)
BONUS VIDEO: