Veliki problem za Zvezdu pred start plej-ofa ABA lige: Obradović sve nade polaže u jednog igrača

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtfinalu ABA lige igraju protiv Cedevita Olimpije, ali neće imati sve raspoložive snage.
Košarkaši Crvene zvezde obezbijedili su plasman na Fajnal-for u Nišu, pošto su u četvrtfinalu KLS-a bili bolji od Zlatibora posle majstorice u Pioniru. Sada ih čekaju obaveze u plej-ofu ABA lige, gdje će u četvrtfinalu snage odmjeriti sa Cedevita Olimpijom.
Prva utakmica na programu je već u četvrtak od 18.30, a trener crveno-bijelih Saša Obradović ima ozbiljne probleme pred ovaj duel. Prvi plejmejker ekipe Kodi Miler-Mekintajer je doživio ozbiljnu povredu na utakmici sa Barselonom i neizvjesno je kada će se vratiti na teren.
Ono što ohrabruje je to što je skinuo zaštitnu čizmu, ali i dalje hramlje, te sigurno neće biti u konkurenciji za prve mečeve plej-ofa ABA lige.
U borbama u KLS-u za sada nije bio previše potreban, ali u posljednjem momentu je iz rotacije ispao i njegov zamjenik Stefan Miljenović. Trebalo je da Stefan bude nosilac igre u domaćem i regionalnom prvenstvu, ali je doživio povredu zgloba.
On je viđen kako se kreće uz pomoć ortopedskog skutera i ne oslanja se na desnu nogu. Ipak, igrač je kratko poručio da povreda nije ozbiljnije prirode, ali nije poznato koliko će pauzirati.
Kako bez plejmejkera?
Nakon odlaska Jaga Dos Santosa u finišu sezone u Evroligi, Crvena zvezda je ostala sa dva klasična plejmejkera, mada je Miljenović u karijeri često igrao i na "dvojci". Vidjeli smo kako je funcionisao napad crveno-bijelih bez njih dvojice u KLS-u, a konce napada su morali da preuzmu Tajson Karter i Džared Batler.
Utisak je da je Karteru to prirodnija pozicija, dok se Batler snalazi i više mu prija da bude u ulozi skorera nego organizatora igre. Svjestan je Obradović da bi to moglo da ih poremeti u plej-ofu, ali svi ostali raspoloživi aduti su spremni.
Karter je protiv Zlatibora bio među najboljim pojedincima, a osim što se istakao po broju poena, imao je i više nego solidan broj asistencija. U tri utakmice je zabilježio 25 asistencija i nametnuo se kao prva opcija na pleju. Što se tiče Batlera, on nije previše forsirao i moraće da se prilagodi novoj ulozi.
"U izostanku smo pravog plejmejkera, jer Tajson (Karter) može, a Džej-Bi (Džered Batler) se uči da igra na toj poziciji. Obično je on igrač koji je specijalac - skorer. Sigurno je da nam je potrebna jednostavnost, ali naši zahtjevi bi trebalo da budu uvijek prisutni u napadu i odbrani. Pričali smo već o tome da možda nećemo uvijek imati najbolje 'spejsinge', 'tajminge' i čitanja, ali odbrana mora da bude tu", rekao je Obradović na konferenciji za medije.
Raspored plej-ofa ABA lige
Utorak
Budućnost - Kluž 18:45
Srijeda
Dubai - Spartak 19.00
Partizan - Bosna 21.00
Četvrtak
Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 18.30
Drugi mečevi
Petak
Kluž - Budućnost 19.00
Subota
Spartak Subotica - Dubai 20.30
Nedelja
Bosna - Partizan 17.00
Utorak
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 19.00