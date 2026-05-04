Panika u Barseloni: Treći put isti slučaj, Klajburn mora na hitno liječenje

Košarkaš Barselone Vil Klajburn ima zdravstvenih problema i odustvovaće sa terena najmanje mjesec dana.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iskusni košarkaš Barselone Vil Klajburn moraće na prinudnu pauzu. Barselona neće moći da računa na jednog od najboljih igrača u finišu sezone, pošto će biti van terena najmanje mjesec dana. Kako je preneo "Mundo Deportivo", Klajburn ima srčanih problema.

U saopštenju katalonskog kluba je navedeno da je igrač odsutan zbog zdravstvenog problema koji je "medicinski saniran, ali zahteva terapiju lijekovima i dalji lekarski nadzor".

Kako se ova vest brzo proširila, sam Amerikanac je morao da se oglasi, kako bi otklonio bilo kakve dileme o svom zdravlju.

"Samo želim da razjasnim neke stvari jer se mnogo toga može izgubiti u prevodu. Svi koji se javljaju, dobro sam i zdrav sam. Da bismo zaštitili sebe i klub, samo pratimo smjernice koje treba poštovati tokom ove situacije. I dalje sam u mogućnosti da nastavim svoj život i košarkaške aktivnosti. Iskoristiću ovo vreme za resetovanje i pripremu da završim sezonu snažno. Cijenim sve koji su se javili", napisao je Klajburn na društvenim mrežama.

Treći "slučaj" u Barseloni

Ovo je i te kako zabrinulo navijače španskog velikana, pošto je slične zdravstvene probleme imao nedavno i Tomaš Satoranski. On je podvrgnut ablaciji srca prema navodima "Mundo Deportiva", nekoliko sedmica ga nije bilo na terenu, a onda se vratio i nastavio sa normalnim aktivnostima.

To nije sve, pošto je i Tornike Šengelija imao iste probleme prošlog ljeta, neposredno pred početak Eurobasketa. Gruzijac je rizikovao i igrao na evropskoj smotri, ali srećom, bez ikakvih posljedica.