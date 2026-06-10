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Ataman cijele godine napadao pleja, sad ga upravo on spasio

Ataman cijele godine napadao pleja, sad ga upravo on spasio

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Ove godine mnogo puta napadani Ti Džej Šorts spasio je Panatinaikos i zakazao je peti meč finala grčke lige.

Ti Džej Šorts spasio je Panatinaikos protiv Olimpijakosa Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Igraće se peti meč finala grčke lige! Poslije dva produžetka u OAKI Panatinaikos je savladao Olimpijakos93:86 i tako je produžena finalna serija za još jednu, ključnu utakmicu koja će se odigrati u Pireju.

Olimpijakos je u finišu prvog produžetka vodio 79:74, ali nisu uspjeli da odbrane svoju prednost i poslije dva produžetka smo vidjeli dramatičnu pobjedu "zelenih" na svom terenu.

Mogao je već na kraju prvog produžetka da pobijedi Panatinaikos, pošto je tim Ergina Atamana stigao svog rivala na 79:79, ali je onda Vasilis Toliopulos promašio trojku za pobjedu preko Nikole Milutinova.

Ipak u drugom produžetku domaći tim je dobio Ti Džeja Šortsa koji je zaredao sedam poena, što je odlučilo ovaj meč. Omaleni plejmejker koga je više puta ove sezone kritikovao Ergin Ataman sada je pokazao kvalitet i produžio je sezonu Panatinaikosa za bar još jedan meč. 

Najefikasniji u timu pobjednika bio je Kendrik Nan sa 23 poena, dok je Šorts stigao do 13 na kraju. Najdžel Hejs-Dejvis je upisao 12 poena, a Vasilis Toliopulos 11 poena. Kod Olimpijakosa Evan Furnije je imao 29 poena i 8 skokova, dok je Tomas Vokap dao 19, a Saša Vezenkov 14 poena. 

Tagovi

KK Panatinaikos košarka

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