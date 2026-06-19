logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Asistencija godine za novu titulu Fenera: Magija Boldvina i trojka Biberovića za pamćenje

Asistencija godine za novu titulu Fenera: Magija Boldvina i trojka Biberovića za pamćenje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatan potez Vejda Boldvina ostavio je Bešiktaš i Dušana Alimpijevića bez nove šanse za titulu.

Asistencija godine za novu titulu Fenera Izvor: X/Eurohoops

Košarkaši Fenerbahčea odbranili su titulu šampiona Turske, pošto su slavili u finalnoj seriji protiv Bešiktaša 77:75. Izabranici Dušana Alimpijevića su vodili tokom cijele utakmice, da bi im na kraju presudio nestvaran potez Vejda Boldvina, koji je u poene pretvorio Tarik Biberović.

Imao je Fener posljednji napad, Boldvin je krenuo na prodor, a onda odlučio da asistira Biberoviću na spektakularan način. Bez gledanja je vratio loptu iza leđa na trojku, da bi Tarik sve pozlatio. Bio je sam na trojci, imao je vremena da se namjesti i pogodi šut vrijedan novog trofeja.

Pogledajte ovaj nevjerovatni potez.

Tagovi

Vejd Boldvin košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC