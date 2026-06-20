Dončić u automobilu od 600.000 evra ušao na teren!

Luka Dončić je sa automobilom čija vrijednost je procijenjena na najmanje 600.000 evra ušao na teren u Ljubljani u sklopu promocije svog brenda.

Izvor: Printscreen/X/MartinPavcnik

Luka Dončić krenuo je u promociju svog brenda u saradnji sa brendom Majkla Džordana. Pojavio se u Ljubljani na jednom terenu u sklopu cijele te akcije i to je učinio na spektakularan način. Ušao je na teren u svom novom Brabus roketu 1000. U nedjelju će doći u Beograd.

Više puta je Dončić rekao da mu je to omiljeni automobil. Zanimljivo je da je na svijetu proizvedeno samo 25 ovakvih modela. Od 0 do 100km/h stiže za samo 2,6 sekundi. Maksimalna brzina mu je 316km/h.

Cijena ovog modela počinje sa 600.000 evra i to je bez uračunatih dodatnih stvari koje su ugrađene u automobil. Jasno je i da je as Lejkersa dodao i neke svoje zamisli tako da je ta cifra vjerovatno još veća.

Koje automobile Luka posjeduje?

Dončić obožava automobile, otkrio je da mu je prvi auto bio "Fićo" i da ga je dobio za svoj 18. rođendan. Istakao je da mu je Brabus roket omiljeni, ali da ima jednu želju.

"Bugati mi je jedan od automobila na listi želja, ali je preskup, pa ćemo vidjeti još", rekao je Dončić u intervjuu početkom prošle godine. Možda ga je od tada i nabavio. A, ovo su svi automobili koje posjeduje:

Apokapils Helfajer 6x6

Kenigseg Regera

Mercedes AMG G63 Brabus 800

Brabus Roket 1000

Lamborgini Urus

Ferari 812 Superfast

Porše 911 Turbo S

Porše Panamera 4

Porše Elektrik Panamera

Audi A7

Ford Bronko 1967

Ševrolet Kamarok 1968

Zastava 750

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