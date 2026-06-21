Haos zbog Luke Dončića u Beogradu: Klinci jedva dočekali da vide svog idola

Luka Dončić je stigao u Beograd i izazvao je ogromno interesovanje, prije svega mlađe populacije.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Luka Dončić je stigao u Beograd i vidio koliko je popularan u Srbiji. Najbolji slovenački košarkaš svih vremena došao je u sklopu promotivne kampanje, a već od aerodroma brojni njegovi obožavaoci su ga okružili i tražili su mu fotografije i autograme.

Prije svega su oni najmlađi ljubitelji košarke želeli uspomenu sa jednim od najboljih košarkaša današnjice. Planetarno popularan ipak je imao posebno strpljenja za klince u Beogradu koji u njemu vide idola. Pogledajte kako je izgledao susret Dončića sa srpskom publikom:

Dončić i Srbija

Igrao je Luka Dončić u Srbiji nekoliko puta, što sa reprezentacijom Slovenije, što sa Real Madridom u Evroligi protiv Crvene zvezde. Baš u Beogradu osvojio je Evroligu na F4 2018. godine u Beogradskoj areni, a za Srbiju ga veže i porijeklo.

Njegov otac Saša Dončić je Srbin koji je rođen u Sloveniji gdje je takođe bio profesionalni košarkaš, dok porodica Dončić jedno koljeno unazad vuče korijene sa prostora Kosova i Metohije. Kao mali Dončić je posjećivao rodnu grudu, a i dalje ima rodbinu na KIM.

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