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Pešić napustio konferenciju poslije rasprave sa novinarom: "Na takva pitanja nećete dobiti odgovor"

Pešić napustio konferenciju poslije rasprave sa novinarom: "Na takva pitanja nećete dobiti odgovor"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Svetislav Pešić se naljutio na novinara tokom svoje oproštajne konferencije za novinare u Bajernu.

Svetislav Pešić u raspravi sa novinarom Izvor: X.com

Legendarni srpski trener Svetislav Pešić izgubio je u svom posljednjem meču u karijeri - od Albe u majstorici njemačkog plej-ofa (2:3). Bio je to šokantan poraz Bavaraca kod kuće u Minhenu, jer je njegov tim ispustio vođstvo od čak 20 poena sa početka treće četvrtine.

Poslije utakmice, Pešić je ušao u raspravu sa novinarom koji ga je pitao da li mu je posebno teško što je izgubio baš od svog bivšeg kluba, Albe, kojem je donio prve četiri titule u klupskoj istoriji (1997-2000).

  • "Kakvo je to pitanje, tek ste došli?", pitao je Pešić novinara
  • "Ne"
  • "Bili ste ovdje sve vrijeme?"
  • "Da"
  • "Da li ste vi bili i u Berlinu, vi ste onaj koji me je pitao zašto Iks (Ksavijer Ratan-Mejs) nije igrao?"
  • "Tako je"
  • "Na takva pitanja nećete dobiti odgovor", kazao je Pešić, ustao i napustio konferenciju
  • "Hvala", odgovorio mu je novinar.

"Nisam uspio sa ovim igračima"

"Prije svega, čestitam Albi, zaslužili su pobjedu. Ako se samo ova utakmica analizira bez dubljeg ulaženja u detalje, teško je zamisliti kako možeš da izgubiš drugo poluvrijeme sa 23 poena razlike. Prave razloge ni meni nije lako da pronađem", rekao je Pešić analizirajući meč i bolan poraz.

"Bila je to ista utakmica kao četvrta utakmica u Berlinu, gdje nismo dominirali, ali smo u tijesnoj utakmici imali deset poena prednosti i sve kontrolisali. Ali moram da kažem da mi kao treneru nije uspjelo da napravim ekipu koja se vraća u teškim momentima utakmice. Pokušao sam sve, davao sam svoj maksimum svakog dana i intenzivno živio sa igračima. Ali nisam uspio da od tih igrača napravim tim na visokom nivou, i to ne samo danas", rekao je Pešić.

Naglašavajući da je "individualni kvalitet važan, ali košarka je timski sport", Pešić je rekao da je razočaran.

"Naravno da sam razočaran što nisam uspio bolje da pomognem igračima, posebno u kriznim periodima kao što je bio današnji u trećoj četvrtini. Igrači su željeli, ali u ovoj sezoni sa 86 utakmica, na kraju nam je u plej-ofu nedostajalo i malo svježine, to moram da priznam. Nedostajalo nam je da te krizne trenutke nadoknadimo dodatnim zalaganjem", zaključio je trofejni trener, šampion Evrope sa Njemačkom i SR Jugoslavijom, prvak svijeta iz Indijanapolisa sa SRJ i osvajač Evrolige sa Barselonom 2003.

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Tagovi

Svetislav Pešić košarka KK Bajern treneri

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