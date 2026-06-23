"Blokbaster" bomba u NBA: Janis Adetokumbo trejdovan u toku noći!

Janis Adetokumbo napustio Milvoki i prešao u Majami nakon 13 godina. Da li će njegov dolazak donijeti titulu?

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Janis Adetokumbo trejdovan je u Majami u toku noći i tako poslije 13 godina u dresu Milvokija mijenja sredinu. Nezadovoljan je bio Adetokumbo već dvije sezone u Milvokiju, izražavao je nezadovoljstvo i tražio rješenje, a kada je vidio da neće dobiti pojačanja koja će mu donijeti titulu - insistirao je na trejdu i na kraju ga dobio.

U "blokbaster trejdu" Majami je u Milvoki poslao i Tajlera Hiroua, Kelea Vora, Haimea Hakeza, Kasparasa Jakučionisa i tri pika prva runde i jednog druge, dok je uz Adetokumba dobio i Bobija Portisa.

Da li je to dovoljno ili ne? Saznaćemo vrlo brzo, ako se Adetokumbo preko noći pokaže da može da ponovi igre iz najboljih dana u Milvokiju i ako izbjegne povrede koje su i te kako znale da ga muče u posljednje dvije sezone, kada nije bio tolika opasnost kao u svojim MVP danima.

The Heat are sending to Milwaukee unprotected first-rounders in 2031 and 2033 along with No. 13, a pick swap in 2030 and a 2033 second-rounder, according to sources.



The trade does not include any additional teams -- it is a one-to-one move, sources said -- but both the Heat…https://t.co/qsxVhBh9gp — Shams Charania (@ShamsCharania)June 23, 2026

"Greek Freak" je 2013. godine stigao u NBA u Milvoki kao 15. pik na draftu, a 2021. je ovu ekipu odveo do šampionskog prstena. Ima dva MVP trofeja.

Ovo takođe znači i da će Adetokumbo zaigrati sa Nikolom Jovićem naredne sezone, biće tu naravno i sjajni Bem Adebajo koji je oborio rekord Kobija Brajanta po broju poena, a nema sumnje i da će dolazak Grka privući još neka imena na Floridu.

Pitanje je samo da li će Majami uspjeti da napravi šampionski tim, Niksi sigurno ne planiraju da prepuste tron i žele dominaciju na istoku, tu je naravno opasni Detroit, Boston će imati od početka sezone Tejtuma, dok znamo i da je Darko Rajaković stvorio vrlo dobru ekipu sa Torontom.

Adetokumbo je prošle sezone odigrao samo 36 utakmica i na njima prosječno bilježio 27,6 poena, 9,8 skokova i 5,4 asistencija po meču.