logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Blokbaster" bomba u NBA: Janis Adetokumbo trejdovan u toku noći!

"Blokbaster" bomba u NBA: Janis Adetokumbo trejdovan u toku noći!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Janis Adetokumbo napustio Milvoki i prešao u Majami nakon 13 godina. Da li će njegov dolazak donijeti titulu?

Janis Adetokunbo napustio Milvoki i prešao u Majami Izvor: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Janis Adetokumbo trejdovan je u Majami u toku noći i tako poslije 13 godina u dresu Milvokija mijenja sredinu. Nezadovoljan je bio Adetokumbo već dvije sezone u Milvokiju, izražavao je nezadovoljstvo i tražio rješenje, a kada je vidio da neće dobiti pojačanja koja će mu donijeti titulu - insistirao je na trejdu i na kraju ga dobio.

U "blokbaster trejdu" Majami je u Milvoki poslao i Tajlera Hiroua, Kelea Vora, Haimea Hakeza, Kasparasa Jakučionisa i tri pika prva runde i jednog druge, dok je uz Adetokumba dobio i Bobija Portisa.

Da li je to dovoljno ili ne? Saznaćemo vrlo brzo, ako se Adetokumbo preko noći pokaže da može da ponovi igre iz najboljih dana u Milvokiju i ako izbjegne povrede koje su i te kako znale da ga muče u posljednje dvije sezone, kada nije bio tolika opasnost kao u svojim MVP danima.

"Greek Freak" je 2013. godine stigao u NBA u Milvoki kao 15. pik na draftu, a 2021. je ovu ekipu odveo do šampionskog prstena. Ima dva MVP trofeja.

Ovo takođe znači i da će Adetokumbo zaigrati sa Nikolom Jovićem naredne sezone, biće tu naravno i sjajni Bem Adebajo koji je oborio rekord Kobija Brajanta po broju poena, a nema sumnje i da će dolazak Grka privući još neka imena na Floridu.

Pitanje je samo da li će Majami uspjeti da napravi šampionski tim, Niksi sigurno ne planiraju da prepuste tron i žele dominaciju na istoku, tu je naravno opasni Detroit, Boston će imati od početka sezone Tejtuma, dok znamo i da je Darko Rajaković stvorio vrlo dobru ekipu sa Torontom.

Adetokumbo je prošle sezone odigrao samo 36 utakmica i na njima prosječno bilježio 27,6 poena, 9,8 skokova i 5,4 asistencija po meču.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Adetokumbo NBA liga Milvoki Majami

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC