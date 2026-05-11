Sprema se istorijski trejd u NBA ligi

Autor Bojan Jakovljević
Najbolji odlazi - ovome se niko nije nadao.

Janis Adetokumbo mogao bi da napusti Milvkoki Izvor: Profimedia

NBA liga se sprema za transfer ljeta!

Janis Adetokumbo mogao bi da napusti Milvoki Bakse, pošto su Baksi spremni da saslušaju ponude za svog najvećeg superstara, prenosi "ESPN".

Prema navodima američkih medija, klub već otvara pregovore pred NBA draft, a očekuje se ogromno interesovanje širom lige. Prioritet Milvokija je da zauzvrat dobije mladog igrača i visoke pikove.

Janis je navodno već mjesecima nezadovoljan situacijom u klubu, a sezona bez plasmana u završnicu dodatno je pojačala priče o odlasku. Konačna odluka trebalo bi da bude donijeta u narednih nekoliko nedjelja, pred draft krajem juna.

Posebno se prati situacija oko nekoliko velikih NBA franšiza koje traže novu superzvijezdu za napad na titulu, pa bi Grk mogao da izazove pravi domino efekat na tržištu.

Janis je godinama bio zaštitno lice Milvoki Baksa i čovjek koji je donio šampionski prsten 2021. godine, zbog čega bi njegov eventualni odlazak predstavljao istorijski potres za klub. Ukoliko dođe do trejda, očekuje se jedan od najvećih paketa u istoriji NBA lige.

