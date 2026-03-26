Janis Adetokumbo napušta Milvoki: NBA tim "sabotira" reprezentativca Grčke

Grčki košarkaš Janis Adetokumbo predstojećeg ljeta stvarno bi mogao da napusti Milvoki.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Grčke Janis Adetokumbo poslije godinu dana nagađanja da će napustiti Milvoki, ovog puta bi zaista mogao da pronađe novi klub. Odluka da jedan od najboljih igrača NBA lige sjedi na klupi, potpuno zdrav, pokrenula je nagađanja. Grk želi da igra, pa je zbog odluke kluba reagovala i Unija igrača.

Kako prenosi Sem Amik, sa Atletika, činjenica da Janisu ne dozvoljavaju da igra, a potpuno je zdrav i pritom je najbolji igrač tima, opasno je uzdrmala NBA ligu. Ujedno, to je jasan znak da Milvoki želi da trejduje najveću zvijezdu tima. Prethodno je Adetokumbo doživio povredu lista, zbog koje je bio van terena, ali po povratku u tim sačekalo ga je razočaranje.

Milvoki želi da Grka isključi iz dešavanja, zbog same činjenice da klub nema nikakvu šansu da se plasira u plej-of. Jedan od najboljih NBA igrača se tome, naravno, protivio, pa je u njegovu odbranu stala i Unija igrača. Klub nije dao Janisu dozvolu da zaigra, što je jasan pokazatelj da je na pomolu rastanak.

Još jedna od stavki koja bi mogla da ima uticaj je ta da bi Janis 1. oktobra trebalo da potpiše četvorogodišnji ugovor, koji iznosi 270.000.000 dolara. U slučaju da promijeni klub, to se neće desiti, a Milvoki, prema svemu sudeći, nije spreman da učestvuje u ovom poduhvatu.

Odlazak Janisa iz Milvokija je postao "klasik". Svake godine se navodi da bi mogao da promijeni sredinu, a prošlo ljeto bio je viđen u čak nekoliko klubova. Na kraju, u februaru se vjerovalo da će ga tim napokon trejdovati, ali zvijezda nije promijenila sredinu. Ono što bi mogao da bude problem za Janisa jesu povrede, pošto je ove sezone na teren izašao 36 puta i u prosjeku bilježio 27,6 poena, skoro 10 skokova i 5,4 asistencije.

Milvoki je trenutno 11. na tabeli i ima skor 29-43.

