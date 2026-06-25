logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šejn Larkin prelomio? "Ako jednom odem odavde..."

Šejn Larkin prelomio? "Ako jednom odem odavde..."

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Efesa i reprezentativac Turske Šejn Larkin govorio je o životu u "drugoj" domovini.

sejn larkin se oglasio o ostanku u efesu i turskoj Izvor: MN PRESS

Košarkaš Efesa Šejn Larkin postao je jedna od najzanimljivijih tema ljetnjih transfera u Evroligi. Reprezentativac Turske, u Srbiji je viđen u Crvenoj zvezdi, ali za njega se interesuju i Fenerbahče, a kako se često može čuti i grčki Panatinaikos. Na kraju, Amerikanac je imao potrebu da se javno oglasi i otkloni sve zablude vezane za glasine, pa je nekoliko puta ponovio da je više nego zadovoljan u Turskoj i čini se, tako da odgovor na mnoga pitanja.

"Turska mi je dala mnogo toga. Obogatila me je u svakom smislu - u načinu na koji posmatram svijet, u razmišljanju i u životnim ciljevima. To je ono što me pokreće i motiviše da pokušam da ostavim trag, nešto što će se pamtiti, jer je ovo zaista posebno mjesto i smatram da na globalnom nivou ne dobija priznanje koje zaslužuje", započeo je u "Off the RECourt" emisiji.

"Mnogi ljudi, kada prvi put dođu ovde i vide šta Turska nudi, budu iznenađeni i kažu: 'Nisam znao da ovako nešto postoji ovdje'. I ja sam bio takav kada sam stigao. Ovo je mjesto koje pruža mnogo, ogromno je i puno ljudi. Strast koju ljudi imaju i način na koji brinu jedni o drugima su toliko posebni da bih se osjećao loše kada bih otišao, a da ne pokušam da vratim makar dio onoga što mi je ova zemlja dala."

Larkin nije bio precizan u odgovoru, ali čini se da je odluka o ostajanju u Turskoj jedina opcija. "Zato želim da budem dio zajednice i da ostavim trag. Ako, kada jednog dana odem odavde, budem mogao da kažem da sam dotakao živote djece i ljudi u ovoj zemlji, da sam uradio nešto dobro i pomogao, da nisam samo došao, uzimao i otišao, već i nešto ostavio iza sebe - to bi mi značilo sve."

"Došao sam ovdje i sve što sam dobio, zaslužio sam svojim radom. Ali sam se trudio i da uzvratim. Podržao sam ljude koji su podržavali mene. Vjerujem da je to pošten odnos i pravi put. Za mene je ovo drugi dom, jer nigde drugdje na svijetu nisam se osjećao toliko prihvaćeno, poželjno i slobodno da budem ono što jesam. Ovom mjestu dugujem mnogo i namjeravam da mu uzvratim na najbolji način koji znam", zaključio je reprezentativac Turske.

Bonus video: 

Pogledajte

01:05:33
Priča za medalju: Milenko Tepić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šejn Larkin Efes

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC