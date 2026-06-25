Saigrač Nikole Jokića i veteran NBA lige Jonas Valančijunas govorio je o srpskom košarkašu, posvećenosti koju gaji i načinu na koji trenira.

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Srpski košarkaš Nikola Jokić jedan je od najboljih na svijetu, a kontinuitet koji već godinama održava samo je potvrda da nije riječ o slučajnosti, već o napornom radu i godinama ulaganja. Iako je na terenu uočljiv samo krajnji proizvod, dok i sama igra Somborca izgleda jednostavno i lako, Nikolin saigrač Jonas Valančijunas imao je potrebu da objasni čitavu situaciju. Slika nije crno-bijela: iza Jokića stoji mnogo detalja, truda i odricanja.

"Da, ljudi vide jednu fotografiju, neko pojavljivanje negdje, možda uhvate momka kako pije pivo ili radi nešto drugo i veoma je lako formirati mišljenje. Ali onda postoji ono što se dešava iza kulisa. Jokić je savršen primjer toga", rekao je on u podkastu "BasketNews Off the Record".

Vidi opis Jonas Valančijunas o Nikoli Jokiću: "Ljudi vide pivo i konje, a ne vide istinu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EPA-EFE/FRANCIS R. MALASIG Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Svi kažu da popije pivo tu i tamo, da uživa u životu, da ima hobije van košarke i sve to. Ali u mojih 14 godina kao profesionalca, nikada nisam vidio nikoga ko radi više", bio je iskren Valančijunas.

Kako izgleda dan Nikole Jokića?

Trostruki MVP, šampion NBA lige, dvije vezane sezone sa prosječnim tripl-dablom, bezbroj oborenih rekorda... Niko kao Nikola Jokić, a evo i zašto:

"On je u dvorani rano ujutru, šutira, odrađuje dodatni trening. Poslije svake utakmice išli bismo u teretanu. Poslije svake utakmice. On igra 40 minuta, ja svojih osam, a poslije bismo radili potpuno isti trening. Njegova radna etika je nešto posebno."

Vidi opis Jonas Valančijunas o Nikoli Jokiću: "Ljudi vide pivo i konje, a ne vide istinu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Naravno, možda popije pivo tokom ljeta, možda vidite snimke sa konjima i sve ostalo. To je njegova stvar. Ali ono što ljudi ne vide jeste svakodnevni rad. Svi primijete video sa konjima ili snimak mene kako pijem pivo pored vatre tokom odmora. Da, to sam radio i vjerovatno ću opet. Ali kada je vrijeme za rad, onda je vrijeme za rad. To je to. Spustiš glavu i radiš svoj posao."

Baš zbog surovog profesionalizma brojke nisu slučajnost. One su plod napornog rada i odricanja.

"Šta god da treba da se odradi, on to završi. Poslije teretane, poslije tuširanja, poslije svega, on uvijek ima rutinu. Sve je isplanirano. Najluđe je to što on konstantno radi. Tokom sezone izgleda kao da nema život van košarke. Tako to djeluje. Rad, rad, rad, rad, rad, rad. A onda dođe ljeto i sve je potpuno drugačije", zaključio je Jonas Valančijunas.

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(MONDO)