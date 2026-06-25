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Timovi odustaju od ABA 2 lige: Hrvati se odlučili za evropski iskorak, istupio i slovenački Helios

Timovi odustaju od ABA 2 lige: Hrvati se odlučili za evropski iskorak, istupio i slovenački Helios

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Iako je planirano da nastupe, Split, Dubrovnik i Helios neće u predstojećoj sezoni biti dio ABA 2 lige.

Ko će igrati u ABA 2 ligi Izvor: YouTube/ABA liga j.t.d.

Nova sezona ABA 2 lige, ukupno deveta po redu, ponovo će brojati 16 učesnika, ali je došlo do promjene kad je riječ o spisku timova. Tako su od drugorazrednog jadranskog takmičenja odustala čak tri tima!

Split, koji je ispao iz jadranske elite, i Dubrovnik kao četvrtoplasirani tim hrvatske lige odlučili su se za evropski iskorak, pa će tako u predstojećoj sezoni nastupati u FIBA Evropa kupu. Sa druge strane, Helios je odlučio da istupi iz takmičenja zbog finansijskih poteškoća.

Tako su na spisku ekipa-učesnica ostali KK Borac Banja Luka i Sloboda Tuzla kao predstavnici BiH, Samobor kao učesnik iz Hrvatske, slovenački Šenčur te po dva tima iz Crne Gore (Sutjeska i Primorje 1945), Srbije (Zlatibor i Sloboda Užice) i Sjeverne Makedonije (MZT i TFT).

ABA liga će u narednim sedmicama tako morati da uruči čak pet pozivnica kako bi kompletirala listu od planiranih 16 timova.

(mondo.ba. D. Šutvić)

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ABA 2 košarka

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