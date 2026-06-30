Haos u NBA tokom noći: Bačene stotine miliona dolara, Balkanci i Ol Starovi promijenili timove

Nevjerovatna NBA noć je za nama, desilo se mnogo potpisa, trejdova, ali i raskida.

Izvor: EPA/MANUELA SOLDI/MICHAEL REYNOLDS/-EFE/ETIENNE LAURENT/SASCHA STEINBACH

Nakon vijesti da je Bogdan Bogdanović postao slobodan igrač nema šta se nije desilo tokom noći u NBA ligi. Najveći trejd ipak bio je odlazak problematičnog Ol Star igrača Dža Morenta u tim Portlanda u zamjenu za Džeramija Grenta i Krisa Mareja.

Tako je drugi pik sa drafta 2019. godine otišao poslije sedam godina, dva pojavljivanja na Ol Staru i titule za igrača koji je najviše napredovao 2022. godine iz Memfisa. Ipak, umjesto da bude lider čim je postao zvijezda krenuo je da pravi probleme, Nekoliko puta su ga hvatali sa oružjem, snimao se na instagramu kako maše pištoljima i poslije suspenzija i pokušaja da ga smire konačno su odustali u Memfisu od njega.

Ipak sada su u Portlandu spremni da ga upare sa Denijem Avdijom i vidjećemo kako će to izgledati. Ako uspije, mogao bi Portland da pojuri i titulu, ali ako ne uspije biće to spektakularan raspad tima.

Šta se još desilo

Osim Bogdana Bogdanovića Los Anđeles Klipersi su ostali i bez Bredlija Bila, pošto je iskusni bek odbio da iskoristi opciju da ostane u timu za 5.600.000 dolara naredne godine. Sa druge strane Atlanta je brzo odustala od svog projekta sa Džonatanom Kumingom i odbila je da mu ponudi 24.300.000 dolara za narednu sezonu.

Golden Stejt je produžio ugvoor sa vremešnim i sklonim povredama Kristapsom Porzingisom i dali su mu dvogodišnji ugovor vrijedan 40.000.000 dolara koji je mnoge začudio, s obzirom da recimo sličan novac nisu htjeli da ponude Drejmondu Grinu. Oklahoma je svom defanzivcu zato dala novac i potpisala je prljavog Lua Dorta za narednu gpodinu za 17.700.000 dolara.

Veliki potpis napravila je i Juta koja je potpisala Jusufa Nurkića. Veteran iz BIH je došao prošle sezone i odlično se uklopio, dobio minute i sada je potpisao na još dvije godine za 22.000.000 dolara. Centar koji je dobio novi ugovor je i nekadašnji saigrač Nikole Jokića Tomas Brajant koji ostaje u Klivlendu još godinu dana.

Šampionska ekipa Njujork Niksa će potpisati sa Lendrijem Šemetom novi četvorogodišnji ugovor na 24.000.000 dolara, dok San Antonio Džulijanu Šampanju daje 45.000.000 za tri sezone. Kevin Huerter će ostati tri godine u Detroit Pistonsima za 27.000.000 dolara, a iskusni Harison Barns će još godinu dana igrati za San Antonio za 8,000,000. Na kraju su Sakramento Kingsi poslali Devina Kartera u Atlantu.