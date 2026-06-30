Ekipa Denver Nagetsa bi mogla da izgleda dostra drugačije u narednoj sezoni pošto uprava pokušava da trejduje sve igrače osim Nikole Jokića.

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Svašta se sprema u Denveru u narednoj sezoni. Nakon neuspkeha da se uzme trofej nakon 2023, kada je ekipa predvođena Nikolom Jokićem osvojila prvu titulu u istoriji, sada je uprava riješila da su svi na prodaju - osim Srbina.

Majk A. Skot sa "Hupshajpa" izvijestio je da Denver planira "veliko spremanje tima" i da su spremni da slušaju ponude za trejd za bilo koga u ekipi osim za svog najboljeg igrača i trostrukog MVP-a regularnog dijela takmičenja. Već smo vidjeli da se pisalo o odlasku Džamala Mareja u zamejnu za Džejlena Brauna, ali ko bi još mogao da ode?

Koga trejdovati, gdje i kako?

Vidi opis U Denveru pritisli crveno dugme: Svi napolje, ostaje samo Nikola Jokić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Već su u ekipi odlučili da ne potpišu novi ugovor sa Pejtonom Votsonom, a po svemu sudeći i Jonas Valančijunas ide u Evropu i nastaviće karijeru u Žalgirisu.

Osim što su spremni da se odreknu Džamala Mareja, hoće da na svaki način ostanu bez Kamerona Džonsona koji je doveden kao veliko pojačanje, ali nije ponudio ništa ekipi. Eron Gordon ima ogroman ugovor i mnogo problema sa leđima, dok je možda i najveći problem Kristijan Braun.

Poslije jedne solidne ruki sezone zaletio se Denver da mu ponudi ogroman novac, pa on sada prima 21.500.000 za narednu, a onda sve više u sljedećim sezonama sve do 26.750.000 u sezoni 2029/30.

Denver već ima potrošeno 212.000.000 dolara za narednu sezonu za samo devet igrača, što ne ostavlja nimalo prostora za pojačanja. Zato je riješeno da se napravi velika čistka, ali za nju moraju prvo da se nađu zainteresovani koji bi trejdovali nekoga za igrače Denvera.