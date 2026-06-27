Srbija ubjedljivo pobijedila Češku: Blistao Nikola Jokić, ali nije bio najefikasniji

Nikola Jokić zabilježio je dabl-dabl u ubedljivoj pobjedi Srbije protiv Češke u pripremnom meču pred kvalifikacije za Mundobasket.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Srbija je upisala laku i ubjedljivu pobjedu protiv Češke u pripremnom meču - 90:76 (26:25, 25:17, 22:16, 17:18). Meč je odigran bez prisustva publike i novinara u hali "Aleksandar Nikolić", a iza zatvorenih vrata je dominirao Nikola Jokić.

Najbolji košarkaš svijeta i novi kapiten "orlova" je meč završio nadomak tripl-dabl učinka - 16 poena, 14 skokova i 8 asistencija. Efikasniji od njega bio je samo njegov imenjak Jović sa 20 poena (5sk, 3as). Pored njih dvocifren je bio još samo Dejan Davidovac (14).

Kada je u pitanju cijela lista strijelaca u timu Dušana Alimpijevića to ovako izgleda: Plavšić 2, Dangubić 6, Jović 20 (5sk, 3as), Dobrić 3, Jokić 16 (14sk, 8as), Lakić 3, Đurišić 7, Tanasković 7, Davidovac 14, Avramović 6 (6as), Novak 1, Barna 5

Meč su gledali predsjednik KSS Nebojša Čović, potpredsjednik za mušku Košarku Nenad Krsitć i potpredsjednik za finansije i marketing Filip Sunturlić.

Srbiju očekuju dvije utakmice u okviru kvalifikacija za Mundobasket. Prvo 2. jula gostuje Švajcarskoj, pa onda 6. jula dočekuje Bosnu i Hercegovinu u Pioniru.

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Pogledajte 06:37 Nikola Jokić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)