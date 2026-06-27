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Srbija se obrukala na Svjetskom prvenstvu: Australija razbila aktuelne šampione Evrope

Srbija se obrukala na Svjetskom prvenstvu: Australija razbila aktuelne šampione Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Veoma loše izdanje kadetske reprezentacije Srbije na početku Svjetskog prvenstva u Turskoj.

Srbija izgubila od australije na svjetskom prvenstvu Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 17 godina prethodne godine osvojila je evropsku titulu, a ovogodišnje učešće na Svjetskom prvenstvu počela je debaklom. Kadeti Srbije su na startu takmičenja koje se održava u Turskoj ubjedljivo poraženi od Australije - 88:66.

Selekcija Stevana Mijovića samo je na početku parirala atletski dominantnim igračima iz Australije. Već krajem prve dionice meča Australija je stekla osam poena prednosti protiv Srbije i tako praktično prelomila meč, tokom kojeg srpski reprezentativci nisu uspjeli da se vrate u igru. Sredinom druge dionice razlika je bila dvocifrena, a prije poluvremena Australija je stigla i do 20 poena prednosti.

Australija je tokom trećeg i četvrtog perioda meča sigurno konotrolisala rezultat i odbijala svaki pokušaj Srbije da napravi senzaciju na ovom meču. U tom ritmu je utakmica i privedena kraju, uz deficit srpske reprezentacije od čak 22 poena.

Možda i jedino vrijedno pomena u timu Srbije na ovoj utakmici su dvojica talentovanih igrača koji nastupaju u Španiji. Košarkaš Barselone Nikola Kusturica predvodio je tim sa 17 poena i četiri skoka, dok je Saragosin Matija Lukić završio meč sa 16 poena i četiri skoka. Dvocifren učinak imao je još samo košarkaš Mege Vuk Stepanović, koji je uz 10 poena upisao i četiri asistencije.

Srbija će u narednim rundama igrati protiv Venecuele (28. jun) i Obale Slonovače (30. jun), a zanimljivo je da svi timovi prolaze grupnu fazu. bez obzira na rezultate, svih 16 reprezentacija će igrati osminu finala Svjetskog prvenstva. Naravno, pobjede su potrebne kako bi se obezbijedila što bolja pozicija pred doigravanje, a naša grupa ukršta sa grupom C u kojoj su Novi Zeland, Slovenija, Portoriko i Turska.

Bonus video:

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00:08
Košarkaši Srbije utučeni posle ispadanja
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Srbija Australija

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