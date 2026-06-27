Veoma loše izdanje kadetske reprezentacije Srbije na početku Svjetskog prvenstva u Turskoj.

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Košarkaška reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 17 godina prethodne godine osvojila je evropsku titulu, a ovogodišnje učešće na Svjetskom prvenstvu počela je debaklom. Kadeti Srbije su na startu takmičenja koje se održava u Turskoj ubjedljivo poraženi od Australije - 88:66.

Selekcija Stevana Mijovića samo je na početku parirala atletski dominantnim igračima iz Australije. Već krajem prve dionice meča Australija je stekla osam poena prednosti protiv Srbije i tako praktično prelomila meč, tokom kojeg srpski reprezentativci nisu uspjeli da se vrate u igru. Sredinom druge dionice razlika je bila dvocifrena, a prije poluvremena Australija je stigla i do 20 poena prednosti.

Vidi opis Srbija se obrukala na Svjetskom prvenstvu: Australija razbila aktuelne šampione Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 26 / 26

Australija je tokom trećeg i četvrtog perioda meča sigurno konotrolisala rezultat i odbijala svaki pokušaj Srbije da napravi senzaciju na ovom meču. U tom ritmu je utakmica i privedena kraju, uz deficit srpske reprezentacije od čak 22 poena.

Možda i jedino vrijedno pomena u timu Srbije na ovoj utakmici su dvojica talentovanih igrača koji nastupaju u Španiji. Košarkaš Barselone Nikola Kusturica predvodio je tim sa 17 poena i četiri skoka, dok je Saragosin Matija Lukić završio meč sa 16 poena i četiri skoka. Dvocifren učinak imao je još samo košarkaš Mege Vuk Stepanović, koji je uz 10 poena upisao i četiri asistencije.

Srbija će u narednim rundama igrati protiv Venecuele (28. jun) i Obale Slonovače (30. jun), a zanimljivo je da svi timovi prolaze grupnu fazu. bez obzira na rezultate, svih 16 reprezentacija će igrati osminu finala Svjetskog prvenstva. Naravno, pobjede su potrebne kako bi se obezbijedila što bolja pozicija pred doigravanje, a naša grupa ukršta sa grupom C u kojoj su Novi Zeland, Slovenija, Portoriko i Turska.

Bonus video:

Pogledajte 00:08 Košarkaši Srbije utučeni posle ispadanja Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)