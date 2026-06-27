Denver Nagetsi nemaju luksuz da im igrači odlaze, pa su spremili preko 30 miliona dolara godišnje da Nikoli Jokiću "sačuvaju" u timu Pejtona Votsona.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi su odigrali još jednu sezonu u kojoj nisu opravdana očekivanja, pa ima mnogo navijača koji su se nadali promjenama u igračkom kadru. Zna se da tim iz Kolorada nema dobre pikove u narednih nekoliko draftova, niti košarkaše koji bi mogli da budu atraktivni za trejd, a čini se da će čelni ljudi još jednom da se "isprse" više nego što bi trebalo - ovog puta zbog Pejtona Votsona.

Košarkaš koji se tokom sezone nametnuo kao jedno sasvim pristojno rješenje za mečeve u NBA ligi postao je slobodan nakon što mu je istekao četvorogodišnji ugovor, ali Denver Nagetsi mogu da ga zadrže ako duboko zavuku ruku u džep. Po informacijama iz SAD, upravo će se to desiti jer je za Votsona spreman višegodišnji ugovor težak preko 30 miliona dolara po sezoni.

Vidi opis Denver spremio 30 miliona dolara godišnje saigraču Nikole Jokića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Scott Taetsch / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: David Zalubowski/AP Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Čini se da je to previše, posebno kada se ima u vidu da je igrački kadar Denver Nagetsa već opteretio budžet. Izuzetno visoke ugovore imaju Nikola Jokić, Džamal Marej, Aron Gordon i Kristijan Braun, košarkaši od kojih se očekuje da i u narednim sezonama budu nosioci igre tima - ukoliko ne budu trejdovani, za šta su sve manje šanse.

Tokom prve četiri godine u timu iz Kolorada Pejton Votson je zaradio tek nešto više od 10 miliona dolara, od čega su gotovo 4,5 miliona u tek završenoj sezoni. Ujedno, to je bila i njegova najbolja godina u NBA - ubjedljivo. Pejton Votson je tokom ligaškog dijela sezone odigrao 54 meča, prosječno gotovo 30 minuta provodio je na parketu. Bilježio je 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencije po meču.

Votson je na draftu 2022. godine izabran kao 30. pik od strane Oklahome, ali je trejdovan u Denver prije nego što je zaigrao u najjačoj ligi na svijetu. Tokom četiri godine u NBA igrao je samo za Denver, a dio karijere proveo je i u razvojnom timu Nagetsa, gdje je uspio da se nametne za šansu u timu sa kojim je postao šampion.

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Pogledajte 06:37 Nikola Jokić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)