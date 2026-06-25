Potres u NBA: Čovjek koji je stvorio Denver i ima zadatak da "uništi" Jokića napravio veliki trejd

Tim Koneli iz Minesote stvara moćan tim za napad na Jokića i potpisao je i Lamela Bola.

Izvor: YouTube/Minnesota Timberwolves

Minesota sklapa moćan tim za narednu sezonu i tako je dovela Lamela Bola iz Šarlota u trejdu koji je "zatresao" NBA ligu. Sjajni plejmejker stiže iz redova Hornetsa zajedno sa Džošom Grinom, dok će Timberulvsi ostati bez jednog od najvažnijih igrača u posljednje dvije-tri sezone.

Sjajni Naz Rid seli se u Šarlot, dok uz njega Minesota šalje i nezaštićenog pika prve runde iz 2033. godine, kao i tri pika druge runde (2029, 2032. i 2033. godine). Važno je dodati i da su Minesota i Šarlot mijenjali pikove prve runde na tri drafta (2028, 2029. i 2030. godine), što ukratko znači da će "vukovi" ako na tim izborima budu imali bolje pikove - morati da se zamijene sa "stršljenima".

Pravi se strašna Minesota

Treću godinu zaredom, Minesota će plaćati takozvani "porez na luksuz" zbog toga što izdvaja više novca za plate nego što je to dozvoljeno seleri kepom, što dovoljno govori o ambicijama Minesote.

Prije nekoliko godina bivši operativac Denvera Tim Koneli stigao je u Minesotu da bi napravio ekipu koja je sposobna da sruši Nikolu Jokića i njegove Nagetse, a sada je pojačao i bekovski tandem i od iduće godine gledaćemo Lamela Bola i Entonija Edvardsa.

Inače, nekadašnji treći pik na draftu je imao sjajnu sezonu u Šarlotu i prosječno je bilježio 20,1 poena, 7,1 asistenciju i 4,8 skokova, a više klubova interesovalo se za njega.