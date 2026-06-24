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Nosio nakit od 4 miliona dolara na NBA draftu, niko ga nije odabrao: Okrenuo se i okićen otišao kući

Nosio nakit od 4 miliona dolara na NBA draftu, niko ga nije odabrao: Okrenuo se i okićen otišao kući

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaš Djuka Ajzeja Evans došao je na draft okićen nakitom od četiri miliona dolara, ali ga niko nije odabrao.

Na draftu nosio nakit od 4 miliona evra, ali ga niko nije odabrao Izvor: (AP Photo/Adam Hunger)

Mladi američki košarkaš Ajzeja Evans (20) došao je na ceremoniju NBA drafta okićen nakitom u vrijednosti od čak četiri miliona dolara, a onda ga niko nije odabrao. Zato će morati da ponovo dođe u noći između srijede i četvrtka, kada će biti birani "pikovi" druge runde.

Evans je uložio ogroman novac za svoj izgled i kupio je nakit u poznatoj juvelirnici "Džejson" u Beverli Hilsu. Na sebi je nosio drago kamenje i lanac za novčanik kojim je htio da svom izgledu doda crtu glamura. Prema pisanju "Njujork Posta", samo broš na Evansu vrijedio je oko tri miliona dolara, a lanac još milion.

Broš je u središtu imao rubin golubije krvi od 45 karata, a bio je okružen bijelim dijamantima ukupne težine šest karata. Pogledajte: 

Jedan od lidera najboljeg tima

Ajzeja Evans (20) proveo je protekle dvije sezone na koledžu Djuk i bilo je predviđano da kao talentovano krilo bude odabran među prvih 20 "pikova". Međutim, svi su ga "preskočili", zaključno sa Dalas Maveriksima, koji su sa 30. pozicije odabrali krilnog centra Kou Pita.

Ostaje da se vidi kako će biti obučen kada se bude pojavio u "Barkliz centru" u Bruklinu drugi put, dok bude čekao ko će ga odabrati u "drugoj ruci" pikova, jer djeluje očigledno da ga NBA timovi za sada ne vide kao jednog od 30 najvećih talenata.

Govorili mu da ne ide na draft

Izvor: Patrick Smith / Getty / Profimedia

Iako je Evans u svojoj drugoj sezoni u Djuku napravio iskorak i od igrača koji stoji sa strane i šutira postao raznovrsni napadač, ipak je bilo ocjena da je prerano odlučio da postane profesionalac. Bio je drugi strijelac tima koji je kao prvoplasirani otišao na završni NCAA turnir i njegova odluka o draftu nije bila iznenađenje, ali ispostavilo se da je pogriješio.

Njegov saigrač Kameron Buzer, sin NBA asa Karlosa Buzera, odabran je kao treći "pik" i igraće za Memfis Grizlise, dok je kao prvi "pik" odabran Ej-Džej Dibanca i igraće za Vašington Vizardse zajedno sa Tristanom Vukčevićem.

Evansova reputacija na draftu je pala poslije njegovog slabog nastupa na NBA "kombajnu" (testnom kampu za koledž igrače) u Čikagu ovog mjeseca i skauti su se tada okrenuli ka drugim rješenjima. Iako ga je u novom sistemu plaćanja koledž igrača pred njim bio veliki novac na koledžu i u naredne dvije godine, odlučio je da "puca" na još veći NBA ugovor. Nadao se "ruki" plati između tri i četiri miliona dolara, a takvom novcu bi vjerovatno na koledžu mogao da se nada za dvije sezone, u takmičarskoj 2027/28.

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Tagovi

draft NBA liga košarka

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