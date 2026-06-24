Održan NBA draft: Prvi pik ide da igra sa Srbinom

Održan je NBA draft i kao prvi pik je izabran Aniseja Dibancu Juniora, poznatijeg pod nadimkom AJ.

Izvor: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Održan je NBA draft u Bruklinu i Vašington Vizardsi su kao prvog pika izabrali Ej Džeja Dibancu, krilo sa Brigam Janga. Ovaj 19-godišnjak je na mormonskom koledžu u Juti imao prosjek od 25,5 poena, 6,8 skokova i 3,7 asistencija po utakmici.

"Očigledno je da imam još mnogo više da radim. Sve što radim, radim po ocu po kome sam dobio ime", rekao je ovaj 19-godišnji krilni košarkaš visok 203 centimetra porijeklom sa Jamajke.

On će u narednom periodu biti saigrač sa reprezentativcem Srbije Tristanom Vukčevićem koji se prošle sezone izborio i za minute i za ugovor u Vizardsima.

Sa druge pozicije Juta Džez izabrala je Derina Pitersona sa Kanzasa. Ovaj 19-godišnjak igra beka i dolazi poslije 24 meča na Kanzasu u kojima je prosječno davao 20 poena i imao 4,2 skoka uz 1,6 asistencija. Sa treće pozicije Memfis je izabrao Kamerona Buzera sa Djuka. Sin legendarnog Karlosa Buzera takođe igra kao krilni centar, a i on je odigrao samo jednu sezonu na koledžu.

Sa četvrtog mjesta Čikago Bulsi su birali Kejleba Vilsona, krilo sa Sjeverne Karoline, dok je sa petog mjesta tim Los Anđeles Klipersa izabrao beka Kitona Vaglera koji je igrao na Ilinoisu sa balkanskom kolonijom igrača.

U top 10 su Netsi birali beka MIkela Brauna sa Lujvila, Kingsi su izabrali Darijusa Akufa sa Arkanzasa, Atlanta je uzela beka Kingstona Flemingsa, Dalas je iznenadio kada je uzeo centra Moreza Džonsona i na kraju su Milvoki Baksi izabrali Brejdena Burisa sa Arizone.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!