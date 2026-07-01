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Nikola Jokić izveo košarkaše Srbije u kafanu: "Prokleta je Amerika i zlato što s'ja" (VIDEO)

Nikola Jokić izveo košarkaše Srbije u kafanu: "Prokleta je Amerika i zlato što s'ja" (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Na nastupu Uroša Živkovića, Nikola Jokić je pokazao koliko voli kafanu i dobar provod. Saznajte više o njegovim emotivnim trenucima.

nikola jokic u kafani pjeva prokleta je amerika Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Srpski košarkaš Nikola Jokić nikada nije krio da voli dobar provod, kafanu i pjesmu, tako da smo ga vidjeli i ovog ljeta kako umije da se proveseli. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima smo vidjeli da je Jokić uživao na nastupu Uroša Živkovića koji ga je bacio u sevdah.

Pogledajte snimke iz provoda srpskih košarkaša, a vidjeli smo da Nikola Jokić koji nije skidao osmijeh sa lica tokom Živkovićevog nastupa u jednoj beogradskoj kafani:

Pogledajte

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"Prokleta je Amerika i zlato sto sja": Jokić se provodi u Beogradu, Uroš Živković mu peva na uvce, on pao u sevdah
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

U jednom trenutku Živković je zapjevao i "Prokleta je Amerika" zbog koje ga je Jokić zagrlio, a dobro je poznato da je to pjesma koja mu "najteže pada" u kafani. Čuvena je priča i da je jednom prilikom razbio i telefon zbog ove pjesme, pošto ga je asocirala na odlazak njegove današnje supruge Natalije na studije u SAD, gdje je kasnije i sam otišao.

Jokić obožava kafanu

"Mislim da sam u nekim momentima jako emotivan. Za mene tamburaši, društvo za stolom, to je najveći, vrhunac provoda. Išao sam na koncerte, išao sam u diskoteke, išao sam u klubove, strane i domaće, rok... Za mene je najveći, vrhunac provoda su tamburaši, vjerovatno zato što sam odrastao i vjerovatno odakle sam došao", rekao je Jokić nedavno o "instituciji kafane" u podkastu nažalost preminulog Edina Avdića.

"Sa mojom mamom išao sa deset godina u kafanu. To sada možda zvuči loše, ali ja sam zahvalan na tome. Ja bih volio da se ljudi ponašaju u kafani kako se moj tata ponaša u kafani. Sad je malo omatorio i sve to, ali i dalje je... To je institucija".

Inače, košarkaška reprezentacija Srbije priprema se za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo na kojima će igrati i kapiten Nikola Jokić. Prvo nam slijedi utakmica sa Švajcarskom (2. jul) u gostima, a zatim i Bosnom i Hercegovinom (6. jul) u Beogradu.

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06:37
Nikola Jokić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Nikola Jokić

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