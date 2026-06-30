Nemanja Jokić, brat Nikole Jokića, postao je košarkaški agent.

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Nemanja Jokić, brat trenutnog kapitena Srbije Nikole, svoju ulogu u svijetu košarke podigao je na viši nivo. Odlučio je da gradi profesionalni put u drugom pravcu i postane NBA agent, što je vest koja je privukla veliku pažnju.

Da bi neko uopšte mogao da dobije licencu NBA agenta, mora da prođe proceduru koju sprovodi Udruženje igrača (NBPA), jedino ovlašćeno tijelo za izdavanje zvaničnih dozvola. Samim tim, jasno je da je riječ o vrlo zahtjevnoj ulozi. Od kandidata se traži ispunjavanje obrazovnih uslova, pri čemu je fakultetska diploma u pravilu osnovni kriterijum, dok se u posebnim situacijama može priznati i dugogodišnje iskustvo u radu sa ugovorima, pregovorima i sličnim poslovima.

Vidi opis Brat Nikole Jokića postao košarkaški agent u NBA ligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Arenasport/printescreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Arenasport/printescreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Proces zatim uključuje detaljnu provjeru kandidata koju rade specijalizovane spoljne agencije. Ona obuhvata kontrolu obrazovanja, profesionalne biografije, finansijske istorije, eventualnih pravnih sporova, kao i opšteg javnog ponašanja, uključujući i aktivnosti na društvenim mrežama.

Bilo kakvi tragovi neetičkog ponašanja, prevare ili ozbiljnih nepravilnosti automatski dovode do diskvalifikacije. Nakon toga slijedi završni i najzahtjevniji dio - ispit iz pravila kolektivnog ugovora NBA lige (CBA) i propisa NBPA. Ujedno i finansijski aspekt posla ima svoja pravila - godišnje takse za agente zavise od broja igrača koje zastupaju i mogu ići od nekoliko hiljada dolara pa naviše, u zavisnosti od obima posla.

Da bi licenca ostala važeća, agent mora u kontinuitetu da ima makar jednog aktivnog NBA igrača kao klijenta u periodu od pet godina, jer u suprotnom sertifikat prestaje da važi i cijeli proces se ponavlja. Uprkos svim strogim pravilima, Nemanja Jokić s obzirom na okruženje i kontakte u kojem radi, ne bi trebalo da ima problem da održi kontinuitet i nastavi posao u narednim godinama.

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