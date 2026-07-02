Selektor Srbije Dušan Alimpijević posebno je prokomentarisao atmosferu u Švajcarskoj tokom utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević sumirao je utiske poslije ubjedljive pobjede protiv Švajcaraca u gostima i najavio duel sa BIH u Beogradu.

Srbija se "mučila" tokom tri četvrtine, a onda je raspoloženi Nikola Jokić razbudio saigrače i povukao tim ka pobjedi. Alimpijević je odao priznanje rivalima na borbenosti, a posebno se zahvalio navijačima koji su praktično popunili cijelu halu u Švajcarskoj.

"Prije svega moram da kažem da jako poštujem reprezentaciju Švajcarske i njihovog trenera. Oni su grupa fajtera sa dosta samopouzdanja. Uvijek je nezgodno igrati protiv ovakvog rivala. Stvarno im čestitam na obje utakmice, zadali su nam dosta problema", rekao je Alimpijević i nastavio:

Vidi opis Dušan Alimpijević nakon Švajcarske govorio i o BiH: Pionir će biti pun, biće dobra amosfera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"FIBA prozori i ove kvalifikacije su jako nepredvidive, ako odete da pogledate rezultate, vidjećete ishode utakmica koje niko nije očekivao. Pristupamo svakoj utakmici ozbiljno i sa velikim poštovanjem prema rivalima. Odigrali smo dva različita poluvremena. Prvo smo igrali mekano, nismo pametno koristili male faulove, to smo u nastavku promijenili. Brojke su tu, primili smo samo 29 poena, bolja energija i agresivnost."

Složio se sa Nikolom Jokićem koji je nahvalio momke su dali veliki doprinos sa klupe. "Nikola je ovo već rekao. Nekoliko momaka je donijelo veliku energiju sa klupe i ja vjerujem da je to velika prednost koju smo imali u odnosu na Švajcarsku."

Još malo o Švajcarskoj... "Već sam rekao, vidim ih kao grupu sjajnih boraca sa sjajnim trenerom. Da nisu u ovako jakoj grupi, mislim da bi bolje prošli, da budem iskren. Znam da radite jako dobar posao već godinama, pogotovo u mlađim kategorijama, bila je jako lijepa atmosfera večeras. U redu, više je bilo naših, ali bilo je jako lijepo."

Alimpijević se osvrnuo na domaću atmosferu usred Švajcarske. "Nama svima kao timu to izuzetno znači. Stvarno je na neki poseban ponos kada dođemo ovdje i vidimo ovoliki broj srpskih zastava, kada čujemo himnu koju pjeva skoro cijela hala. To budi izuzetnu emociju, izuzetna atmosfera večeras, želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli večeras. Navijanjem su pomogli da nađemo dodatnu energiju u drugom poluvremenu."

Slijedi meč sa BiH za tri dana, selektor očekuje težak meč i krcat Pionir. "Očekujem jako tešku utakmicu i prva je bila. Imaju četiri igrača koja nisu igrala, očekujem izuzetno tešku utakmice. Kvalifikacije nose veliku borbu, moramo da se spremimo bolje, moramo da budemo fokusirani. Ono što me raduje, Pionir će biti pun, biće dobra amosfera", zaključio je selektor Srbije.

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